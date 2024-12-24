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    • Фердинанд вспомнил, как Роналду плакал в раздевалке «МЮ» из-за Фергюсона

    Фердинанд вспомнил, как Роналду плакал в раздевалке «МЮ» из-за Фергюсона

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал историю про Криштиану Роналду и Алекса Фергюсона.

    «Мы были в Португалии и провели несколько матчей, и Криштиану смотрелся не очень хорошо, потому что был молод, у него был переизбыток желания.

    Помню, мы играли с «Бенфикой», и тренер набросился на Криштиану: «Ты кем себя возомнил? Ты приходишь и пытаешься всем доказать, что ты тот, кем себя считаешь, ты считаешь себя суперзвездой».

    И я помню, как Роналду плакал в раздевалке. Я сказал: «Этому тренеру все равно, дружище. Ему все равно, кто ты».

    И посмотрите, каким футболистом он стал. Ему нужны были такие моменты. И тренер знал, что может быть с ним мягким и милым, но он должен был проявлять и жесткость, чтобы привести Роналду к тому статусу, в котором он ушел из команды. К статусу лучшего игрока мира», – сказал Фердинанд.

    • Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • Он выиграл в составе клуба АПЛ и Лигу чемпионов.

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    Источник: Goal.com

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