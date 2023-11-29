Стало известно, почему Месси отписался от соотечественника Гарначо

Рио Фердинанд раскрыл причину, почему нападающий Лионель Месси отписался в соцсети от соотечественника из «МЮ» Алехандро Гарначо.
«Знаете, чем мне нравится Гарначо? Ему наплевать. Алехандро сказал мне, почему от него отписался Месси: потому что Гарначо предпочитает Криштиану Роналду.
Гарначо несколько раз говорил, что Роналду – величайший. Говорил, даже когда был в сборной Аргентины», – сказал Фердинанд в подкасте Vibe with Five.
- Месси отписался от Гарначо в прошлом году.
- Алехандро свой последний гол отпраздновал в стиле Роналду.
- Гарначо – воспитанник «Атлетико».
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Источник: «Бомбардир»