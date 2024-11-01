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    Рио Фердинанд сказал, в чем Аморим превосходит тен Хага

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера.

    • Его выкупили у «Спортинга» за 11 млн евро.
    • Португалец приступит к работе с новой командой 11 ноября.
    • Аморим сменил уволенного Эрика тен Хага.

    «Я думаю, что самая большая разница между ними двумя, исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за них, но также были рядом с ним, – это характер и харизма.

    Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, футболисты играют за него, любят и уважают его». Он сказал, что Аморим – очень прямолинейный», – заявил Фердинанд.

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    Источник: BBC

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    01.11.2024 18:18
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