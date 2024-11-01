Рио Фердинанд сказал, в чем Аморим превосходит тен Хага

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера.

Его выкупили у «Спортинга» за 11 млн евро.

Португалец приступит к работе с новой командой 11 ноября.

Аморим сменил уволенного Эрика тен Хага.

«Я думаю, что самая большая разница между ними двумя, исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за них, но также были рядом с ним, – это характер и харизма.

Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, футболисты играют за него, любят и уважают его». Он сказал, что Аморим – очень прямолинейный», – заявил Фердинанд.