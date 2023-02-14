Фердинанд сравнил «Арсенал» с собакой, которая справляет нужду холодной ночью

Пустое раздувание из мухи слона. Обычная потеря очков, которую проходит каждая команда АПЛ. Тем более, что Брентфорд хорош в последних играх, да и тех же Сити они вообще угандошили на выезде. Фердинанд пытается( неумело) оказывать давление и выдавать желаемое за действительное.
Экс-игрок «МЮ» Рио Фердинанд пошутил над «Арсеналом» из-за двухматчевой безвыигрышной серии лондонского клуба.
«Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьeзный командный разговор. Вас трясeт, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно.
Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», — цитирует Фердинанда MEN.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ.
- Отрыв от «Ман Сити» – 3 очка при одном матче в запасе.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!