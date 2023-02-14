Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фердинанд сравнил «Арсенал» с собакой, которая справляет нужду холодной ночью

    Экс-игрок «МЮ» Рио Фердинанд пошутил над «Арсеналом» из-за двухматчевой безвыигрышной серии лондонского клуба.

    «Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьeзный командный разговор. Вас трясeт, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно.

    Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», — цитирует Фердинанда MEN.

    • «Арсенал» лидирует в АПЛ.
    • Отрыв от «Ман Сити» – 3 очка при одном матче в запасе.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Это не человеческий фактор». Артета не принял извинения арбитров за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда»
    Где смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»: 12 тур АПЛ, 15 февраля 2023
    Морган: «Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2023 23:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2188

      Maxi_7 40 минут назад

      Пустое раздувание из мухи слона. Обычная потеря очков, которую проходит каждая команда АПЛ. Тем более, что Брентфорд хорош в последних играх, да и тех же Сити они вообще угандошили на выезде. Фердинанд пытается( неумело) оказывать давление и выдавать желаемое за действительное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      сутулая собака и лисы 59 минут назад

      хехе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11