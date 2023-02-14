Фердинанд сравнил «Арсенал» с собакой, которая справляет нужду холодной ночью

Экс-игрок «МЮ» Рио Фердинанд пошутил над «Арсеналом» из-за двухматчевой безвыигрышной серии лондонского клуба.

«Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьeзный командный разговор. Вас трясeт, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно.

Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», — цитирует Фердинанда MEN.

«Арсенал» лидирует в АПЛ.

Отрыв от «Ман Сити» – 3 очка при одном матче в запасе.

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