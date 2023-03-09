Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал клубу, кем усилить позицию центрального нападающего.

«В глаза бросаются два варианта. Это Виктор Осимхен и Гарри Кейн.

Я был бы не против, если клуб возьмeт кого-то из этих двоих. Думаю, трансфер «девятки», которая может забивать 20–25 голов за сезон – это то, к чему стремится «МЮ», – сказал Фердинанд.

Осимхен выступает за «Наполи», Кейн – за «Тоттенхэм».

Нигериец в этом сезоне забил 21 гол и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

В активе англичанина 20+4 в 37 играх.

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