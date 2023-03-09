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    Какой вы футболист?

    Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал клубу, кем усилить позицию центрального нападающего.

    «В глаза бросаются два варианта. Это Виктор Осимхен и Гарри Кейн.

    Я был бы не против, если клуб возьмeт кого-то из этих двоих. Думаю, трансфер «девятки», которая может забивать 20–25 голов за сезон – это то, к чему стремится «МЮ», – сказал Фердинанд.

    • Осимхен выступает за «Наполи», Кейн – за «Тоттенхэм».
    • Нигериец в этом сезоне забил 21 гол и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В активе англичанина 20+4 в 37 играх.

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    Источник: Metro

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    09.03.2023 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Figo777 10 марта, 16:18

      Согласен с нашим великим защитником!

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