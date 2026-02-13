Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 21:55
Монако
13.02.2026, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Нант
25' С. Адингра 28' С. Адингра 30' Д. Закария
45+1' Ф. Сентонс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
17
Демен Табибу
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Монако
21
Янн Льенар
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
12
Энрике
6
Керер
4
Фас
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
3-3-2-1-1
1
Лопеш
2
Юссиф
21
Силла
15
Авазим
18
Сентонс
13
Коклен
20
Машадо
77
Каба
17
Табибу
5
Кабелла
11
Аблин
6
Закария
4
Тезе
4
Тезе
6
Закария
11
Аклиуш
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Аклиуш
8
Камара
31
Фати
31
Фати
8
Камара
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
21
Силла
31
Коцца
31
Коцца
21
Силла
77
Каба
8
Лепенан
8
Лепенан
77
Каба
13
Коклен
28
Сиссоко
28
Сиссоко
13
Коклен
5
Кабелла
37
Ганаго
37
Ганаго
5
Кабелла
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Монако
Нант
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Патрик Карльгрен
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Ахмед Кантари
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Нант
Точно не сыграют
Фредерик Жилберт
ПЗ
Статистика матча Монако - Нант
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
8
Офсайды
2
2
Количество передач
407
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.14
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Нанта», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Нант»

«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Монако
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+