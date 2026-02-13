13.02.2026, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
16
Кен
12
Энрике
6
Керер
4
Фас
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
10
Головин
11
Аклиуш
9
Балогун
3-3-2-1-1
1
Лопеш
2
Юссиф
21
Силла
15
Авазим
18
Сентонс
13
Коклен
20
Машадо
77
Каба
17
Табибу
5
Кабелла
11
Аблин
6
Закария
4
Тезе
4
Тезе
6
Закария
11
Аклиуш
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Аклиуш
8
Камара
31
Фати
31
Фати
8
Камара
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
21
Силла
31
Коцца
31
Коцца
21
Силла
77
Каба
8
Лепенан
8
Лепенан
77
Каба
13
Коклен
28
Сиссоко
28
Сиссоко
13
Коклен
5
Кабелла
37
Ганаго
37
Ганаго
5
Кабелла
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Монако
Нант
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
30
Патрик Карльгрен
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Ахмед Кантари
Монако
Точно не сыграют
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Монако - Нант
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
8
Офсайды
2
2
Количество передач
407
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.14
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Нанта», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Нант»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»