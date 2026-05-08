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  • «Ланс» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Ланс» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 20:35
Ланс
08.05.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Нант
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
22
Уэсли Саид
(К) ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
37
Фоде Силла
ОП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
АП
5
Реми Кабелла
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-2-1-3
40
Риссе
14
Удоль
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
5
Булатович
21
Айдара
19
Сима
29
Эдуард
22
Саид
38
Фофана
3-4-1-2
1
Лопеш
15
Авазим
26
Радакович
31
Коцца
24
Жилберт
8
Лепенан
28
Сиссоко
22
Акапандье
77
Каба
37
Ганаго
11
Аблин
29
Эдуард
2
Агилар
2
Агилар
29
Эдуард
21
Айдара
37
Силла
37
Силла
21
Айдара
22
Саид
26
Бермон
26
Бермон
22
Саид
38
Фофана
7
Сотока
7
Сотока
38
Фофана
24
Жилберт
17
Табибу
17
Табибу
24
Жилберт
77
Каба
19
Леру
19
Леру
77
Каба
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
37
Ганаго
42
Мохамед
42
Мохамед
37
Ганаго
Остались в запасе
Ланс
Нант
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Саж
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Ахмед Кантари
Ланс
Точно не сыграют
Сауд Абдулхамид
ПЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Мамаду Сангаре
АП
Адриен Томассон
АП
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Флориан Товен
ПВ
Нант
Точно не сыграют
Дейвер Машадо
ЛЗ
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Tylel Tati
ЦЗ
Франсис Коклен
ОП
Статистика матча Ланс - Нант
2
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
15
Офсайды
4
0
Количество передач
467
260
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Нанта», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Нант»

«Ланс» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Ланс
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