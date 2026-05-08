Составы команд
Ланс
Ланс
4-2-1-3
40
Риссе
14
Удоль
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
5
Булатович
21
Айдара
19
Сима
29
Эдуард
22
Саид
38
Фофана
3-4-1-2
1
Лопеш
15
Авазим
26
Радакович
31
Коцца
24
Жилберт
8
Лепенан
28
Сиссоко
22
Акапандье
77
Каба
37
Ганаго
11
Аблин
29
Эдуард
2
Агилар
2
Агилар
29
Эдуард
21
Айдара
37
Силла
37
Силла
21
Айдара
22
Саид
26
Бермон
26
Бермон
22
Саид
38
Фофана
7
Сотока
7
Сотока
38
Фофана
24
Жилберт
17
Табибу
17
Табибу
24
Жилберт
77
Каба
19
Леру
19
Леру
77
Каба
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
37
Ганаго
42
Мохамед
42
Мохамед
37
Ганаго
Остались в запасе
Ланс
Нант
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Саж
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Ахмед Кантари
Статистика матча Ланс - Нант
2
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
15
Офсайды
4
0
Количество передач
467
260
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Нанта», 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Нант»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»