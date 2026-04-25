26 апреля на стадионе «Роазон Парк» состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Нант». Бретонское дерби обещает быть напряжeнным, несмотря на разное турнирное положение команд. Хозяева находятся в отличной форме и борются за место в Лиге чемпионов, а гости отчаянно сражаются за выживание.
«Ренн»
Бретонцы подходят к дерби в статусе одной из самых результативных команд лиги. Команда одержала три победы подряд и стабильно забивает в этих встречах. Разгром «Страсбура» (3:0) на выезде стал ярким подтверждением атакующего потенциала – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Эстебан Леполь с 17 голами в 33 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Ренн» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Нанта» и забивает в 10 из 12 последних очных встреч.
«Нант»
«Канарейки» переживают тяжелейший отрезок сезона и не могут одержать победу на протяжении семи последних туров. Разгромное поражение от ПСЖ (0:3) в прошлом матче стало очередным ударом по турнирным перспективам. Атака «Нанта» выглядит крайне скромно – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Маттис Аблин с 7 голами в 31 матче остаeтся лучшим бомбардиром.
Факты о командах
«Ренн»
«Нант»
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Ренна»
Прогноз на матч «Ренн» – «Нант»
«Ренн» является безоговорочным фаворитом дерби и одержал три победы подряд. Команда демонстрирует впечатляющую результативность и имеет историческое доминирование над «Нантом». Гости находятся в затяжном кризисе и практически не забивают. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ренна» с форой (-1) – коэффициент 1.62
- Индивидуальный тотал «Ренна» больше 1.5