22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» примет «Страсбур». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости претендуют на еврокубки и имеют длительную беспроигрышную серию.

«Нант»

Канарейки переживают тяжелый сезон и находятся в опасной зоне. После 25 туров (у команды матч в запасе) команда набрала 17 очков и занимает 17-е место, отставая от спасительной строчки на 5 очков. В последних пяти матчах «Нант» забил 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Маттис Аблин, на счету которого 6 голов в 26 матчах.

«Страсбур»

Эльзасцы проводят уверенный сезон и претендуют на еврокубки. После 26 туров команда набрала 37 очков и занимает 8-е место, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков. «Страсбур» не проигрывает в 8 последних матчах, но играет вничью в 3 последних играх Лиги 1. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Хоакин Паничелли, забивший 18 голов в 36 матчах.

История личных встреч

«Страсбур» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Нантом». Команда побеждает в 4 последних очных матчах и забивает в 15 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 24 августа 2025 года «Страсбур» дома обыграл «Нант» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Нант» – «Страсбур»

«Нант» находится в кризисе и отчаянно нуждается в очках для выживания. Атака хозяев практически не работает – всего 3 гола за 5 матчей. Оборона при этом регулярно пропускает (1.20 за игру).

«Страсбур» демонстрирует стабильность: 8 матчей без поражений и надежная оборона – всего 0.60 пропущенных за игру в последних 5 матчах. Гости будут стремиться продолжить серию и закрепиться в еврокубковой зоне.

Учитывая форму команд, статистику личных встреч и проблемы хозяев в атаке, «Страсбур» как минимум не проиграет. При этом «Нант» вряд ли сможет забить, учитывая надежную оборону гостей и собственную низкую результативность.

