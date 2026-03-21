«Нант» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3

21 марта 2026 10:41
Нант - Страсбур
22 мар. 2026, воскресенье 22:45 | Франция. Лига 1, 27 тур
3.00
Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5
22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Нант» примет «Страсбур». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости претендуют на еврокубки и имеют длительную беспроигрышную серию.

«Нант»

Канарейки переживают тяжелый сезон и находятся в опасной зоне. После 25 туров (у команды матч в запасе) команда набрала 17 очков и занимает 17-е место, отставая от спасительной строчки на 5 очков. В последних пяти матчах «Нант» забил 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Маттис Аблин, на счету которого 6 голов в 26 матчах.

«Страсбур»

Эльзасцы проводят уверенный сезон и претендуют на еврокубки. После 26 туров команда набрала 37 очков и занимает 8-е место, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков. «Страсбур» не проигрывает в 8 последних матчах, но играет вничью в 3 последних играх Лиги 1. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Хоакин Паничелли, забивший 18 голов в 36 матчах.

Факты о командах:

«Нант»

  • 17-е место в Лиге 1, 17 очков (зона вылета)
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Маттис Аблин (6 голов)

«Страсбур»

  • 8-е место в Лиге 1, 37 очков
  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Хоакин Паничелли (18 голов)

История личных встреч

«Страсбур» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Нантом». Команда побеждает в 4 последних очных матчах и забивает в 15 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 24 августа 2025 года «Страсбур» дома обыграл «Нант» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Нант» – «Страсбур»

«Нант» находится в кризисе и отчаянно нуждается в очках для выживания. Атака хозяев практически не работает – всего 3 гола за 5 матчей. Оборона при этом регулярно пропускает (1.20 за игру).

«Страсбур» демонстрирует стабильность: 8 матчей без поражений и надежная оборона – всего 0.60 пропущенных за игру в последних 5 матчах. Гости будут стремиться продолжить серию и закрепиться в еврокубковой зоне.

Учитывая форму команд, статистику личных встреч и проблемы хозяев в атаке, «Страсбур» как минимум не проиграет. При этом «Нант» вряд ли сможет забить, учитывая надежную оборону гостей и собственную низкую результативность.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5 – коэффициент 3

Автор: Ланьков Роман
