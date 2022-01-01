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Франция. Лига 2
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Нант
Состав
€ 65 млн
Нант - состав команды
Нант
Франция. Лига 2
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Сайт:
http://www.fcnantes.com/
Тренер:
Вахид Халилходжич
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Дюпе Максим
Вра
33
€ 0.7 млн
30
Карльгрен Патрик
Вра
34
€ 0.4 млн
16
Alexis Mirbach
Вра
-
30
Карлгрен Патрик
Вра
-
3
Коцца Николя
Защ
27
€ 2.5 млн
4
Силла Абакар
Защ
23
€ 2.5 млн
4
Соу Сайду
Защ
24
€ 2.5 млн
2
Юссиф Али
Защ
25
€ 2.5 млн
98
Амьен-Аду Кельвен
Защ
28
€ 2 млн
5
Перрен Лука
Защ
27
€ 2 млн
13
Дукуре Фоде
Защ
25
€ 2 млн
22
Машадо Дейвер
Защ
33
€ 1.8 млн
18
Сентонс Фабьен
Защ
30
€ 1 млн
24
Жилберт Фредерик
Защ
31
€ 0.8 млн
26
Радакович Урош
Защ
32
€ 0.4 млн
46
Enzo Mongo
Защ
-
2
Юссеф Али
Защ
-
19
Леру Луи
Пол
20
€ 10 млн
8
Лепенан Йоанн
Пол
23
€ 7 млн
17
Табибу Демен
Пол
21
€ 5 млн
75
Черни Амин
Пол
25
€ 3.5 млн
21
Каба Мохамед
Пол
24
€ 2.5 млн
28
Сиссоко Ибраима
Пол
28
€ 2 млн
44
Пьерре Бальтасар
Пол
26
€ 1.5 млн
20
Кафаро Матье
Пол
29
€ 1.5 млн
20
Кабелла Реми
Пол
36
€ 1.2 млн
23
Юнусса Вилитти
Пол
25
€ 0.9 млн
26
Ryad Hachem
Пол
-
67
Malang Gomes
Пол
-
11
Гирасси Эрба
Нап
20
€ 7 млн
7
Жужу Антуан
Нап
23
€ 2 млн
37
Ганаго Игнатиус
Нап
27
€ 2 млн
14
Камара Амади
Нап
21
€ 0.9 млн
27
Робине Тома
Нап
30
€ 0.8 млн
19
Эль-Араби Юссеф
Нап
39
€ 0.1 млн
12
Killian Corredor
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 4, защитников: 13, полузащитников: 12, нападающих: 7
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