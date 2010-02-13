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Франция. Лига 2
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Нант
Новости
€ 65 млн
Нант - новости команды
Нант
Франция. Лига 2
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Сайт:
http://www.fcnantes.com/
Тренер:
Вахид Халилходжич
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Таблица
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»
20 июля
4
Фото
«Анжер» подписал чемпиона Европы 2016 года
17 июня
1
Известна вторая команда, вылетевшая из Лиги 1 – она 13 лет играла в высшем дивизионе
9 мая
Трансляция
«Ланс» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Ланс» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.60
7 мая
Трансляция
«Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Нант» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.7
1 мая
«Ренн» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.62
25 апреля
Фото
Только у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова
23 апреля
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»
22 апреля
Трансляция
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
Трансляция
«Нант» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Осер» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Метц» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Метц» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2
4 апреля
Трансляция
«Нант» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Нант» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3
21 марта
Трансляция
«Нант» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Нант» – «Анжер»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 3.15
6 марта
Трансляция
«Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
Трансляция
«Нант» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
13 февраля
10
Трансляция
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026
13 февраля
«Монако» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 2.03
12 февраля
Трансляция
«Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026
7 февраля
Трансляция
«Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026
25 января
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3
4
5
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