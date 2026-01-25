25.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-4-1-2
1
Лопеш
78
31
Коцца
6
Мванга
15
Авазим
28
Сиссоко
8
Лепенан
98
Амьен-Аду
5
Кабелла
11
Аблин
42
Мохамед
4-2-1-1-2
1
Дюпе
92
Клосс
35
Ба
21
Пепра Оппонг
2
Абди
34
Ванхутте
99
Самед
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
11
Ваи
28
Сиссоко
6
6
28
Сиссоко
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
34
Ванхутте
4
Данте
4
Данте
34
Ванхутте
11
Ваи
23
Луше
23
Луше
11
Ваи
8
Сансон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Сансон
50
Чо
33
Бернардо
33
Бернардо
50
Чо
10
Диоп
7
Гувейя
7
Гувейя
10
Диоп
Остались в запасе
Нант
Ницца
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Нант - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
447
370
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.12
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ниццы», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ницца»
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Источник: «Бомбардир»