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  • «Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 15:50
Нант
25.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 4
Завершен
Ницца
45+2' М. Мохамед
16' М. Чо 29' М. Чо 40' С. Диоп 90+3' Т. Луше
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
6
Bahmed Deuff
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
3-4-1-2
1
Лопеш
78
31
Коцца
6
Мванга
15
Авазим
28
Сиссоко
8
Лепенан
98
Амьен-Аду
5
Кабелла
11
Аблин
42
Мохамед
4-2-1-1-2
1
Дюпе
92
Клосс
35
Ба
21
Пепра Оппонг
2
Абди
34
Ванхутте
99
Самед
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
11
Ваи
28
Сиссоко
6
6
28
Сиссоко
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
34
Ванхутте
4
Данте
4
Данте
34
Ванхутте
11
Ваи
23
Луше
23
Луше
11
Ваи
8
Сансон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Сансон
50
Чо
33
Бернардо
33
Бернардо
50
Чо
10
Диоп
7
Гувейя
7
Гувейя
10
Диоп
Остались в запасе
Нант
Ницца
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
49
Doumbia Koné
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Клод Пюэль
Нант
Точно не сыграют
Дейвер Машадо
ЛЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Амади Камара
ЦФ
Франсис Коклен
ОП
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Хишам Будауи
ЦП
Джибриль Кулибали
ЦП
Жереми Бога
ЛВ
Терем Моффи
ЦФ
Статистика матча Нант - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
447
370
Сейвы
0
5
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.12
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ниццы», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Ницца»

«Нант» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Нант
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