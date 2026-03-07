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  • «Нант» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Нант» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 17:50
Нант
07.03.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
52' А. Сбаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Чибози Авазим
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
21
Мохамед Каба
ЦП
66
Луи Леру
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Амин Сбаи
ЛФ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Луи Мутон
ОП
36
Ланрой Машин
ЦФ
31
Аруна Джибирин
ЦФ
3-3-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
2
Юссиф
3
Коцца
22
Машадо
8
Лепенан
18
Сентонс
21
Каба
66
Леру
10
Аблин
37
Ганаго
3-2-3-2
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
24
Бьюмла
2
Аркю
3
Экоми
14
Белхдим
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
9
Койялипу
7
Сбаи
6
Авазим
24
Жилберт
24
Жилберт
6
Авазим
66
Леру
13
Коклен
13
Коклен
66
Леру
22
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
22
Машадо
18
Сентонс
20
Кабелла
20
Кабелла
18
Сентонс
37
Ганаго
31
Мохамед
31
Мохамед
37
Ганаго
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
24
Бьюмла
2
Аркю
25
Бамба
25
Бамба
2
Аркю
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
7
Сбаи
6
Мутон
6
Мутон
7
Сбаи
9
Койялипу
36
Машин
36
Машин
9
Койялипу
Остались в запасе
Нант
Анжер
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
31
Аруна Джибирин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
31
Аруна Джибирин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
Точно не сыграют
Tylel Tati
ЦЗ
Статистика матча Нант - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
19
Офсайды
1
3
Количество передач
371
417
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Анжера», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Анжер»

«Нант» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Нант
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