07.03.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-3-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
2
Юссиф
3
Коцца
22
Машадо
8
Лепенан
18
Сентонс
21
Каба
66
Леру
10
Аблин
37
Ганаго
3-2-3-2
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
24
Бьюмла
2
Аркю
3
Экоми
14
Белхдим
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
9
Койялипу
7
Сбаи
6
Авазим
24
Жилберт
24
Жилберт
6
Авазим
66
Леру
13
Коклен
13
Коклен
66
Леру
22
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
22
Машадо
18
Сентонс
20
Кабелла
20
Кабелла
18
Сентонс
37
Ганаго
31
Мохамед
31
Мохамед
37
Ганаго
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
24
Бьюмла
2
Аркю
25
Бамба
25
Бамба
2
Аркю
14
Белхдим
15
Капелле
15
Капелле
14
Белхдим
7
Сбаи
6
Мутон
6
Мутон
7
Сбаи
9
Койялипу
36
Машин
36
Машин
9
Койялипу
Остались в запасе
Нант
Анжер
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
31
Аруна Джибирин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
31
Аруна Джибирин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Нант - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
19
Офсайды
1
3
Количество передач
371
417
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Анжера», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Анжер»
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Источник: «Бомбардир»