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  • «Нант» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Нант» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 18:05
Нант
22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
3' Я. Зуауи (АГ) 34' И. Ганаго (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
22
Исса Сумаре
(К) ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
3-3-2-2
1
Лопеш
15
Авазим
2
Юссиф
31
Коцца
20
Машадо
8
Лепенан
18
Сентонс
77
Каба
19
Леру
37
Ганаго
19
Эль-Араби
3-3-2-2
1
Мори
77
Него
12
Пембеле
4
Льорис
13
Дукуре
29
Гурна
28
Зуауи
26
Эбоног
30
Ндиайе
22
Сумаре
17
Буфал
19
Леру
13
Коклен
13
Коклен
19
Леру
20
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
20
Машадо
37
Ганаго
12
Гирасси
12
Гирасси
37
Ганаго
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
12
Пембеле
38
Саматта
38
Саматта
12
Пембеле
13
Дукуре
19
Кетан
19
Кетан
13
Дукуре
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
Остались в запасе
Нант
Гавр
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Дидье Дигар
Нант
Точно не сыграют
Маттис Аблин
ЦФ
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Гавр
Точно не сыграют
Аруна Санганте
ЦЗ
Аюму Секо
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
Guy Zohouri
ЦП
Статистика матча Нант - Гавр
4
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
13
Офсайды
0
4
Количество передач
207
526
Сейвы
1
1
Точность передач %
63
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-1.21
-1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Гавра», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Гавр»

«Нант» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Нант
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