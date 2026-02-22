22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-3-2-2
1
Лопеш
15
Авазим
2
Юссиф
31
Коцца
20
Машадо
8
Лепенан
18
Сентонс
77
Каба
19
Леру
37
Ганаго
19
Эль-Араби
3-3-2-2
1
Мори
77
Него
12
Пембеле
4
Льорис
13
Дукуре
29
Гурна
28
Зуауи
26
Эбоног
30
Ндиайе
22
Сумаре
17
Буфал
19
Леру
13
Коклен
13
Коклен
19
Леру
20
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
20
Машадо
37
Ганаго
12
Гирасси
12
Гирасси
37
Ганаго
17
Буфал
8
Кехта
8
Кехта
17
Буфал
12
Пембеле
38
Саматта
38
Саматта
12
Пембеле
13
Дукуре
19
Кетан
19
Кетан
13
Дукуре
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
Остались в запасе
Нант
Гавр
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
5
Реми Кабелла
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Дидье Дигар
Нант
Точно не сыграют
Гавр
Точно не сыграют
Статистика матча Нант - Гавр
4
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
13
Офсайды
0
4
Количество передач
207
526
Сейвы
1
1
Точность передач %
63
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-1.21
-1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Гавра», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»