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Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант»