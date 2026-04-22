22.04.2026, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-3-2
39
Сафонов
5
Маркиньос
6
Забарный
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
27
Фернандес
87
Невеш
3-4-1-2
1
Лопеш
22
Акапандье
2
Юссиф
31
Коцца
24
Жилберт
8
Лепенан
28
Сиссоко
20
Машадо
19
Леру
11
Аблин
42
Мохамед
2
Хакими
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Хакими
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
22
Акапандье
15
Авазим
15
Авазим
22
Акапандье
19
Леру
17
Табибу
17
Табибу
19
Леру
8
Лепенан
6
6
8
Лепенан
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
30
Люка Шевалье
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ахмед Кантари
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
8
Офсайды
2
2
Количество передач
732
303
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»