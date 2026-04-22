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  • «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 18:50
ПСЖ
22.04.2026, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 0
Завершен
Нант
13' Х. Кварацхелия (П) 37' Д. Дуэ 50' Х. Кварацхелия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
87
Жоау Невеш
АП
27
Дро Фернандес
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
17
Демен Табибу
ЦП
6
Bahmed Deuff
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
5
Маркиньос
6
Забарный
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
27
Фернандес
87
Невеш
3-4-1-2
1
Лопеш
22
Акапандье
2
Юссиф
31
Коцца
24
Жилберт
8
Лепенан
28
Сиссоко
20
Машадо
19
Леру
11
Аблин
42
Мохамед
2
Хакими
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Хакими
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
22
Акапандье
15
Авазим
15
Авазим
22
Акапандье
19
Леру
17
Табибу
17
Табибу
19
Леру
8
Лепенан
6
6
8
Лепенан
11
Аблин
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Аблин
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
30
Люка Шевалье
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ахмед Кантари
ПСЖ
Точно не сыграют
Витинья
ЦП
Нуну Мендеш
ЛЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Нант
Точно не сыграют
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Tylel Tati
ЦЗ
Реми Кабелла
АП
Франсис Коклен
ОП
Мохамед Каба
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
8
Офсайды
2
2
Количество передач
732
303
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант»

«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант ПСЖ
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