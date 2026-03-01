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  • «Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Лилль» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 18:05
Лилль
01.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Нант
90+4' Н. Нгой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
27
Фелиш Коррея
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Чибози Авазим
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
21
Мохамед Каба
ЦП
66
Луи Леру
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
20
Реми Кабелла
АП
10
Маттис Аблин
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-1-2-4
1
Эзер
24
Вердонк
22
Мбемба
22
Сантуш
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
27
Коррея
3
Нгой
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3-3-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
2
Юссиф
3
Коцца
18
Сентонс
8
Лепенан
22
Машадо
21
Каба
66
Леру
37
Ганаго
19
Эль-Араби
22
Сантуш
15
Менье
15
Менье
22
Сантуш
6
Мукау
19
Бенталеб
19
Бенталеб
6
Мукау
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
27
Коррея
20
Эджума
20
Эджума
27
Коррея
28
Перрен
9
Жиру
9
Жиру
28
Перрен
66
Леру
13
Коклен
13
Коклен
66
Леру
21
Каба
28
Сиссоко
28
Сиссоко
21
Каба
22
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
22
Машадо
37
Ганаго
20
Кабелла
20
Кабелла
37
Ганаго
19
Эль-Араби
10
Аблин
10
Аблин
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Лилль
Нант
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Ахмед Кантари
Лилль
Точно не сыграют
Александро
ЦЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Нант
Точно не сыграют
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Абакар Силла
ЦЗ
Статистика матча Лилль - Нант
3
1
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
2
Количество передач
607
227
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
61
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Нанта», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Нант»

«Лилль – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Лилль
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