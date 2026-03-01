01.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-1-2-4
1
Эзер
24
Вердонк
22
Мбемба
22
Сантуш
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
27
Коррея
3
Нгой
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
3-3-2-2
1
Лопеш
6
Авазим
2
Юссиф
3
Коцца
18
Сентонс
8
Лепенан
22
Машадо
21
Каба
66
Леру
37
Ганаго
19
Эль-Араби
22
Сантуш
15
Менье
15
Менье
22
Сантуш
6
Мукау
19
Бенталеб
19
Бенталеб
6
Мукау
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
27
Коррея
20
Эджума
20
Эджума
27
Коррея
28
Перрен
9
Жиру
9
Жиру
28
Перрен
66
Леру
13
Коклен
13
Коклен
66
Леру
21
Каба
28
Сиссоко
28
Сиссоко
21
Каба
22
Машадо
17
Табибу
17
Табибу
22
Машадо
37
Ганаго
20
Кабелла
20
Кабелла
37
Ганаго
19
Эль-Араби
10
Аблин
10
Аблин
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Лилль
Нант
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Айюб Буадди
АП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
78
Tylel Tati
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Ахмед Кантари
Лилль
Точно не сыграют
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Лилль - Нант
3
1
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
2
Количество передач
607
227
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
61
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Нанта», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Нант»
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Источник: «Бомбардир»