Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 21:55
Нант
07.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Лион
25' П. Шулц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
17
Демен Табибу
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4-1-2-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
2
Юссиф
31
Коцца
18
Сентонс
8
Лепенан
77
Каба
17
Табибу
5
Кабелла
42
Мохамед
11
Аблин
2-5-2-1
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
23
Мортон
99
Нартей
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
9
Эндрик
17
Табибу
20
Машадо
20
Машадо
17
Табибу
31
Коцца
21
Силла
21
Силла
31
Коцца
98
Амьен-Аду
13
Коклен
13
Коклен
98
Амьен-Аду
77
Каба
12
Гирасси
12
Гирасси
77
Каба
42
Мохамед
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
42
Мохамед
9
Морейра
33
Хатебур
33
Хатебур
9
Морейра
10
Шулц
18
Мера
18
Мера
10
Шулц
Остались в запасе
Нант
Лион
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
Точно не сыграют
Фредерик Жилберт
ПЗ
Doumbia Koné
ЦФ
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Орель Мангала
ОП
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Корентен Толиссо
ЦП
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Tiago Gonçalves
ЦП
Роман Яремчук
ЦФ
Статистика матча Нант - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
436
390
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Лион»

«Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Нант
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+