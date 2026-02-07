07.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-1-2-1-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
2
Юссиф
31
Коцца
18
Сентонс
8
Лепенан
77
Каба
17
Табибу
5
Кабелла
42
Мохамед
11
Аблин
2-5-2-1
1
Грейф
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
23
Мортон
99
Нартей
22
Мата
10
Шулц
9
Морейра
9
Эндрик
17
Табибу
20
Машадо
20
Машадо
17
Табибу
31
Коцца
21
Силла
21
Силла
31
Коцца
98
Амьен-Аду
13
Коклен
13
Коклен
98
Амьен-Аду
77
Каба
12
Гирасси
12
Гирасси
77
Каба
42
Мохамед
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
42
Мохамед
9
Морейра
33
Хатебур
33
Хатебур
9
Морейра
10
Шулц
18
Мера
18
Мера
10
Шулц
Остались в запасе
Нант
Лион
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Луи Леру
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Нант - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
436
390
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»