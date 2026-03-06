Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Нант» – «Анжер»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 3.15

06 марта 2026 9:00
Нант - Анжер
07 мар. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Ничья
Сделать ставку

7 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Нант» примет «Анжер». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в зоне риска, тогда как гости располагаются в середине таблицы, но подходят к игре после серии неудачных результатов. Матч обещает быть напряженным, поскольку очки важны для обеих команд.

«Нант»

После 24 туров «Нант» набрал 17 очков и занимает 17 место. Команда испытывает серьезные проблемы со стабильностью, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Нант» забил всего 4 мяча и пропустил 7.

Лучшим бомбардиром остается Маттис Аблин с 6 голами в 25 матчах. При этом команда забивает в среднем менее одного мяча за игру на последнем отрезке, что серьезно осложняет борьбу за очки. В обороне также не все гладко: «Нант» пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Анжер»

«Анжер» идет на 12 месте с 29 очками после 24 туров. Команда относительно уверенно держится в середине таблицы, но сейчас переживает спад – три поражения подряд в чемпионате.

В последних пяти матчах «Анжер» забил всего 2 мяча и пропустил 5. Лучшим бомбардиром команды является Проспер Питер, однако у него лишь 3 гола в 24 матчах, что показывает проблемы команды с результативностью.

Факты о командах

«Нант»

  • Находится на 17 месте после 24 туров
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В последних пяти играх: 4 забитых и 7 пропущенных

«Анжер»

  • Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Нант» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»

Обе команды подходят к игре с проблемами в атаке. «Нант» мало забивает, а «Анжер» переживает серию поражений и также не демонстрирует высокой результативности. В такой ситуации матч может пройти в осторожном темпе, где команды будут прежде всего избегать ошибок.

Фактор домашнего поля дает небольшое преимущество «Нанту», но статистика личных встреч говорит в пользу гостей. Наиболее логичным вариантом выглядит осторожная игра с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.15
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

3.15
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Анжер Нант
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 