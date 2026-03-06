7 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Нант» примет «Анжер». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в зоне риска, тогда как гости располагаются в середине таблицы, но подходят к игре после серии неудачных результатов. Матч обещает быть напряженным, поскольку очки важны для обеих команд.

«Нант»

После 24 туров «Нант» набрал 17 очков и занимает 17 место. Команда испытывает серьезные проблемы со стабильностью, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Нант» забил всего 4 мяча и пропустил 7.

Лучшим бомбардиром остается Маттис Аблин с 6 голами в 25 матчах. При этом команда забивает в среднем менее одного мяча за игру на последнем отрезке, что серьезно осложняет борьбу за очки. В обороне также не все гладко: «Нант» пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Анжер»

«Анжер» идет на 12 месте с 29 очками после 24 туров. Команда относительно уверенно держится в середине таблицы, но сейчас переживает спад – три поражения подряд в чемпионате.

В последних пяти матчах «Анжер» забил всего 2 мяча и пропустил 5. Лучшим бомбардиром команды является Проспер Питер, однако у него лишь 3 гола в 24 матчах, что показывает проблемы команды с результативностью.

Факты о командах

«Нант»

Находится на 17 месте после 24 туров

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем забивает 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

В последних пяти играх: 4 забитых и 7 пропущенных

«Анжер»

Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 3 последних матчах

В среднем пропускает 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Нант» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»

Обе команды подходят к игре с проблемами в атаке. «Нант» мало забивает, а «Анжер» переживает серию поражений и также не демонстрирует высокой результативности. В такой ситуации матч может пройти в осторожном темпе, где команды будут прежде всего избегать ошибок.

Фактор домашнего поля дает небольшое преимущество «Нанту», но статистика личных встреч говорит в пользу гостей. Наиболее логичным вариантом выглядит осторожная игра с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: