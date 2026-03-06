7 марта в рамках 25 тура чемпионата Франции «Нант» примет «Анжер». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в зоне риска, тогда как гости располагаются в середине таблицы, но подходят к игре после серии неудачных результатов. Матч обещает быть напряженным, поскольку очки важны для обеих команд.
«Нант»
После 24 туров «Нант» набрал 17 очков и занимает 17 место. Команда испытывает серьезные проблемы со стабильностью, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Нант» забил всего 4 мяча и пропустил 7.
Лучшим бомбардиром остается Маттис Аблин с 6 голами в 25 матчах. При этом команда забивает в среднем менее одного мяча за игру на последнем отрезке, что серьезно осложняет борьбу за очки. В обороне также не все гладко: «Нант» пропускает в 7 из 9 последних матчей.
«Анжер»
«Анжер» идет на 12 месте с 29 очками после 24 туров. Команда относительно уверенно держится в середине таблицы, но сейчас переживает спад – три поражения подряд в чемпионате.
В последних пяти матчах «Анжер» забил всего 2 мяча и пропустил 5. Лучшим бомбардиром команды является Проспер Питер, однако у него лишь 3 гола в 24 матчах, что показывает проблемы команды с результативностью.
Факты о командах
«Нант»
- Находится на 17 месте после 24 туров
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем забивает 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- В последних пяти играх: 4 забитых и 7 пропущенных
«Анжер»
- Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем пропускает 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает «Нант» в 3 последних очных матчах
Прогноз на матч «Нант» – «Анжер»
Обе команды подходят к игре с проблемами в атаке. «Нант» мало забивает, а «Анжер» переживает серию поражений и также не демонстрирует высокой результативности. В такой ситуации матч может пройти в осторожном темпе, где команды будут прежде всего избегать ошибок.
Фактор домашнего поля дает небольшое преимущество «Нанту», но статистика личных встреч говорит в пользу гостей. Наиболее логичным вариантом выглядит осторожная игра с небольшим количеством голов.
Рекомендованные ставки:
- Ничья – коэффициент 3.15
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85