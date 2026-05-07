8 мая состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Нант». Встреча одного из лидеров чемпионата и команды, борющейся за выживание. «Кроваво-золотые» продолжают борьбу за серебро, а «канарейки» отчаянно нуждаются в очках для спасения.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Ниццей» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Одсонн Эдуар с 13 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Ланс» пропускает в шести последних матчах, но одержал три победы подряд в домашних очных встречах против «Нанта» и забивает в семи последних матчах.

«Нант»

«Канарейки» подходят к матчу после домашней победы над «Марселем» (3:0), которая стала настоящей сенсацией и дала надежду на спасение. Команда демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Маттис Аблин с 8 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. «Нант» пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не выигрывает в семи последних гостевых матчах Лиги 1. «Канарейки» забивают в трeх последних очных матчах против «Ланса».

Факты о командах

«Ланс»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

Забивает в 3 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 6 последних матчах Лиги 1

В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Нанта»

«Нант»

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Лиги 1

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах против «Ланса»

Победа в последнем матче над «Марселем» (3:0)

Проигрывает в 3 последних выездных очных матчах против «Ланса»

Прогноз на матч «Ланс» – «Нант»

«Ланс» имеет заметное преимущество в домашних очных матчах против «Нанта» и одержал три победы подряд. «Кроваво-золотые» демонстрируют отличную результативность и борются за серебро. «Нант» одержал сенсационную победу над «Марселем», но катастрофически играет на выезде. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки