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«Ланс» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.60

07 мая 2026 8:48
Ланс - Нант
08 мая 2026, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 33 тур
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1.60
Победа «Ланса» с форой (-1)
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8 мая состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Нант». Встреча одного из лидеров чемпионата и команды, борющейся за выживание. «Кроваво-золотые» продолжают борьбу за серебро, а «канарейки» отчаянно нуждаются в очках для спасения.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Ниццей» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Одсонн Эдуар с 13 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Ланс» пропускает в шести последних матчах, но одержал три победы подряд в домашних очных встречах против «Нанта» и забивает в семи последних матчах.

«Нант»

«Канарейки» подходят к матчу после домашней победы над «Марселем» (3:0), которая стала настоящей сенсацией и дала надежду на спасение. Команда демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Маттис Аблин с 8 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. «Нант» пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не выигрывает в семи последних гостевых матчах Лиги 1. «Канарейки» забивают в трeх последних очных матчах против «Ланса».

Факты о командах

«Ланс»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 6 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Нанта»

«Нант»

  • Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Лиги 1
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Ланса»
  • Победа в последнем матче над «Марселем» (3:0)
  • Проигрывает в 3 последних выездных очных матчах против «Ланса»

Прогноз на матч «Ланс» – «Нант»

«Ланс» имеет заметное преимущество в домашних очных матчах против «Нанта» и одержал три победы подряд. «Кроваво-золотые» демонстрируют отличную результативность и борются за серебро. «Нант» одержал сенсационную победу над «Марселем», но катастрофически играет на выезде. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» с форой (-1) – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 2

1.60
Победа «Ланса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Нант Ланс
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