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Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»

10 августа, 10:36
3

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил новобранца команды Мирлинда Даку.

«Даку – это очень хороший игрок, который точно поможет нашей команде. Я видел много матчей «Рубина», и там Даку тащил команду чуть ли не в одиночку, забивая невероятные мячи. Он сможет забивать еще больше с учетом уровня наших игроков. Уже в первом матче он вышел удачно, а скоро забьет первые голы за «Спартак», – сказал Ву.

  • Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
  • Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании из «Рубина» составила 11 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Ву Кристофер Даку Мирлинд
Комментарии (3)
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1786348957
И вас "втащит"...
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ScarlettOgusania
1786353356
Даку отыграл всего 28 минут в матче и ударил по воротам 3 раза, Умяров 2 раза, Угальде 2 раза (1 гол), Литвинов 1 раз (стата матча)..😇
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timon2401
1786354512
Даку будет тащить, Максименко топить)) Только ленивый уже не писал про «уровень» нашего вратаря, и такие «диванные эксперты» типа меня, и футбольные люди, как Царь, и даже Губерниев с Радимовым… И все равно он в основе матч от матча упорно доказывает, что его место где угодно, только не в воротах «Спартака».
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