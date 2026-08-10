Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил новобранца команды Мирлинда Даку.

«Даку – это очень хороший игрок, который точно поможет нашей команде. Я видел много матчей «Рубина», и там Даку тащил команду чуть ли не в одиночку, забивая невероятные мячи. Он сможет забивать еще больше с учетом уровня наших игроков. Уже в первом матче он вышел удачно, а скоро забьет первые голы за «Спартак», – сказал Ву.