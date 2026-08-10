Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил новобранца команды Мирлинда Даку.
«Даку – это очень хороший игрок, который точно поможет нашей команде. Я видел много матчей «Рубина», и там Даку тащил команду чуть ли не в одиночку, забивая невероятные мячи. Он сможет забивать еще больше с учетом уровня наших игроков. Уже в первом матче он вышел удачно, а скоро забьет первые голы за «Спартак», – сказал Ву.
- Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
- Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании из «Рубина» составила 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»