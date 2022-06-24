Ордец покинет «Динамо»: «Вероятность того, что он останется близка к нулю»

Защитник «Динамо» Иван Ордец с большой долей вероятности покинет московский клуб.

«У Ордеца контракт на два года. Во вторник ФИФА было объявлено о продлении возможности приостанавливать контракты иностранными игроками в одностороннем порядке. По понятным причинам Ордец не принимал участия в матчах, но мы ждем от него решения по данной ситуации.

Контракт продолжительный, у клуба и игрока есть обязательства, существует соответствующая возможность по регламенту для какого-то решения», – сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Теоретическая вероятность того, что Ордец останется, присутствует, но практическая, исходя из общения с самим футболистом и его представителем, близка к нулю», – заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Украинец выступает за «Динамо» с 2019 года.

Он не выходил на поле в 2022 году.

В минувшем сезон он провел 18 матчей в РПЛ, забил 1 гол.

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