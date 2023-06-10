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    • «Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»

    «Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»

    Защитник Иван Ордец рассказал о решении покинуть «Динамо» после 24 февраля 2022 года.

    «24-го числа, когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ), я сразу решил для себя, что больше не смогу играть. Мы решили всей семьeй. Это было очень тяжело. Что-то умерло внутри меня, можно сказать.

    Я позвонил в клуб, объявил о своей позиции сразу же. Конечно же, я хотел покинуть клуб. Но на тот момент всe, что я мог сделать, я сделал.

    В это время, когда я решил не выходить на футбольное поле, мы начали думать о будущем, чтобы найти какую-то команду. Это было нелегко.

    Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы, чтобы футболист мог приостановить свой контракт или разорвать его.

    Но разорвать я его не смог, потому что у меня было два года контракта. Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт.

    Только приостанавливать. И как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий же день воспользовались этой функцией. И таким образом я оказался в Германии», – заявил Ордец.

    • Украинец приостановил контракт с «Динамо» только летом, хотя опция ФИФА была доступна с марта.
    • Он ушел в немецкий «Бохум».
    • В последний раз Ордец играл за московскую команду в декабре 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14097

      R_a_i_n 1 час назад

      Совесть внутри тебя умерла...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12268

      BRO_football 1 час назад

      Российским клубам вообще не стоило заключать контракты с футболистами, имеющими украинское гражданство. Знали же ведь, что происходит уже несколько лет! И вот во что это вылилось.

      1
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      Рейтинг: +654

      Baggio1986 2 часа назад

      ПНХ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15083

      Алексей З 2 часа назад

      Поступок нормального адекватного человека.
      Для чего это здесь выкладывается ?
      Чтобы налетели молодчики , которые оправдывают убийства и раззор соседнего глсударства ?
      По комментам сразу видно где на самом деле фашизм процветает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1470

      Таврида > Алексей З 32 минуты назад

      Соседнее государство уже много лет убивало и раззор устраивало, но ты помалкивал. Так что засунь свой язык себе обратно в жоппу и не трынди, прихвостень бандеровский.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2356

      Красногвардейчик > Алексей З 19 минут назад

      Лёша....наркоман продал Окраину, ради своих еврейских бонусов, это факт, и если бы не СВО было бы хуже для России в 1000 раз

      1
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      Рейтинг: +2356

      Красногвардейчик > Таврида 18 минут назад

      Браво!!!!

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      Рейтинг: +2356

      Красногвардейчик 3 часа назад

      А что умерло внутри тебя? Ваш наркоман президент лег под хотелки Байдена и его свиты и начал исполнять его волю, это тебя смутило?!!!!

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      Рейтинг: +2128

      ItalianFootball 3 часа назад

      Приостановить контракт ? то есть он лет через 15 может в 40 лет вернуться и сказать , я вернулся, платите мне еще 2 года по АКТУАЛЬНОМУ контракту ? Игра в слова от бюрократов.

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