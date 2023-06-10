«Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»

Защитник Иван Ордец рассказал о решении покинуть «Динамо» после 24 февраля 2022 года.

«24-го числа, когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ), я сразу решил для себя, что больше не смогу играть. Мы решили всей семьeй. Это было очень тяжело. Что-то умерло внутри меня, можно сказать.

Я позвонил в клуб, объявил о своей позиции сразу же. Конечно же, я хотел покинуть клуб. Но на тот момент всe, что я мог сделать, я сделал.

В это время, когда я решил не выходить на футбольное поле, мы начали думать о будущем, чтобы найти какую-то команду. Это было нелегко.

Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы, чтобы футболист мог приостановить свой контракт или разорвать его.

Но разорвать я его не смог, потому что у меня было два года контракта. Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт.

Только приостанавливать. И как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий же день воспользовались этой функцией. И таким образом я оказался в Германии», – заявил Ордец.