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  • «Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»

«Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»

10 июня 2023, 09:59
11

Защитник Иван Ордец рассказал о решении покинуть «Динамо» после 24 февраля 2022 года.

«24-го числа, когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ), я сразу решил для себя, что больше не смогу играть. Мы решили всей семьeй. Это было очень тяжело. Что-то умерло внутри меня, можно сказать.

Я позвонил в клуб, объявил о своей позиции сразу же. Конечно же, я хотел покинуть клуб. Но на тот момент всe, что я мог сделать, я сделал.

В это время, когда я решил не выходить на футбольное поле, мы начали думать о будущем, чтобы найти какую-то команду. Это было нелегко.

Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы, чтобы футболист мог приостановить свой контракт или разорвать его.

Но разорвать я его не смог, потому что у меня было два года контракта. Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт.

Только приостанавливать. И как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий же день воспользовались этой функцией. И таким образом я оказался в Германии», – заявил Ордец.

  • Украинец приостановил контракт с «Динамо» только летом, хотя опция ФИФА была доступна с марта.
  • Он ушел в немецкий «Бохум».
  • В последний раз Ордец играл за московскую команду в декабре 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ордец Иван
Комментарии (11)
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ItalianFootball
1686381458
Приостановить контракт ? то есть он лет через 15 может в 40 лет вернуться и сказать , я вернулся, платите мне еще 2 года по АКТУАЛЬНОМУ контракту ? Игра в слова от бюрократов.
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Красногвардейчик
1686381786
А что умерло внутри тебя? Ваш наркоман президент лег под хотелки Байдена и его свиты и начал исполнять его волю, это тебя смутило?!!!!
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Baggio1986
1686385029
ПНХ
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BRO_football
1686387314
Российским клубам вообще не стоило заключать контракты с футболистами, имеющими украинское гражданство. Знали же ведь, что происходит уже несколько лет! И вот во что это вылилось.
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R_a_i_n
1686387414
Совесть внутри тебя умерла...
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неразгибаемый спартак ...
1686394716
И таким образом я оказался в Германии – заявил Ордец. А свою окраину позащищать Неее-ааа ?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1686400215
Крысы страшно злятся, если корабль, с которого они сбежали, не тонет.
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яцык
1686467328
Россияне тоже не играют в украине
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