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«Динамо» рассматривает серба Эраковича в качестве замены Ордецу («СЭ»)

«Динамо» следит за центральным защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем.

По информации «СЭ», московский клуб рассматривает 21-летнего серба в качестве замены Ивану Ордецу. «Динамо» пока не вступало в переговоры, так как составляет шорт-лист кандидатов.

  • Эракович провел 37 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
  • Контракт защитника с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4573

    neim 30 минут назад

    Кутицкого пробовать надо, нечего на лавке штаны просиживать. Шанс должны все получить.

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