«Динамо» рассматривает серба Эраковича в качестве замены Ордецу («СЭ»)

«Динамо» следит за центральным защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем.

По информации «СЭ», московский клуб рассматривает 21-летнего серба в качестве замены Ивану Ордецу. «Динамо» пока не вступало в переговоры, так как составляет шорт-лист кандидатов.

Эракович провел 37 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.

Контракт защитника с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2025 года.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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