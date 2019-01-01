«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»

Семшов политруком заделался или пропагандистом ?
Причину их действий ты прекрасно знаешь , не надо лицемерить.
Вообще то их приглашают работать , а не на отдых они сюда едут.
Честно ( по мере своего таланта) выполняли свои обязательства.
Данную ситуацию Создали не они , с виноватых и спрашивай.
Очко играет ?
Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.
«Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.
Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.
Лишний раз доказано, что те легионеры, которые приезжают, не всегда с чистой совестью и с теплым сердцем играют за этот клуб», – сказал Семшов.
- Бальбуэна играл в «Динамо» с лета 2021 года. Он может перейти в «Коринтианс».
- Ордец выступал за «Динамо» с 2019-го. Его подписал «Бохум».