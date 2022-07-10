«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

«Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.

Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.

Лишний раз доказано, что те легионеры, которые приезжают, не всегда с чистой совестью и с теплым сердцем играют за этот клуб», – сказал Семшов.