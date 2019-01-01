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«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

«Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.

Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.

Лишний раз доказано, что те легионеры, которые приезжают, не всегда с чистой совестью и с теплым сердцем играют за этот клуб», – сказал Семшов.

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11196

    Алексей З 6 минут назад

    Семшов политруком заделался или пропагандистом ?
    Причину их действий ты прекрасно знаешь , не надо лицемерить.
    Вообще то их приглашают работать , а не на отдых они сюда едут.
    Честно ( по мере своего таланта) выполняли свои обязательства.
    Данную ситуацию Создали не они , с виноватых и спрашивай.
    Очко играет ?

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    Рейтинг: +292

    Slavan62 9 минут назад

    Да все приезжают за баблом.

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