Ордец близок к переходу из «Динамо» в «Бохум». Медосмотр – сегодня

Центральный защитник «Динамо» Иван Ордец близок к переходу в «Бохум».
По информации Reviersport, украинский футболист сегодня должен прилететь в Бохум для прохождения медосмотра. Ожидается, что в воскресенье он проведет первую тренировку с новым клубом.
Ранее сообщалось, что 29-летний футболист намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом до 2023 года.
- Ордец выступает за «Динамо» с 2019 года.
- В последний раз он играл за команду в декабре.
- Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: Reviersport