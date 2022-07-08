Ордец близок к переходу из «Динамо» в «Бохум». Медосмотр – сегодня

Центральный защитник «Динамо» Иван Ордец близок к переходу в «Бохум».

По информации Reviersport, украинский футболист сегодня должен прилететь в Бохум для прохождения медосмотра. Ожидается, что в воскресенье он проведет первую тренировку с новым клубом.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом до 2023 года.