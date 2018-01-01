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Ордец близок к переходу из «Динамо» в «Бохум». Медосмотр – сегодня

Центральный защитник «Динамо» Иван Ордец близок к переходу в «Бохум».

По информации Reviersport, украинский футболист сегодня должен прилететь в Бохум для прохождения медосмотра. Ожидается, что в воскресенье он проведет первую тренировку с новым клубом.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом до 2023 года.

  • Ордец выступает за «Динамо» с 2019 года.
  • В последний раз он играл за команду в декабре.
  • Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2023/24.

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Источник: Reviersport

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