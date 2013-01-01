Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Ордец – перед матчем с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на первом месте»

    Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от игры 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

    «Я в «Динамо» 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

    Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», – сказал Ордец.

    • «Динамо» примет «Зенит» 12 декабря в 14:00 мск.
    • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      Форвард 79 37 минут назад

      Настрой хороший, а главное правильный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fbbh6678 58 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2887

      Блямба 1 час назад

      Из зала требуют пояснить про ударение в слове ордец..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      111Hunter111 1 час назад

      Да пора умыть, неумытых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Дюковская шайка не допустит этого!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12043

      Cleaner 1 час назад

      Что то мне подсказывает, что знакомый счет 1:4 на табло будет. Не в пользу Динамо...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +626

      Борисыч1 > Cleaner 38 минут назад

      Уверен - поставь денег

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12043

      Cleaner > Борисыч1 35 минут назад

      Деньги нужно - ЗАРАБАТЫВАТЬ. А не ставки на удачу делать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +626

      Борисыч1 > Cleaner 30 минут назад

      Вот заработанные и поставь. Если языком болтаешь про 1:4, так рискни своими деньгами в подтверждение своих слов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91879
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru