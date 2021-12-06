Ордец – перед матчем с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на первом месте»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от игры 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Я в «Динамо» 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», – сказал Ордец.