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  • Ордец – перед матчем с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на первом месте»

Ордец – перед матчем с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на первом месте»

6 декабря 2021, 10:55
19

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от игры 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Я в «Динамо» 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», – сказал Ордец.

  • «Динамо» примет «Зенит» 12 декабря в 14:00 мск.
  • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ордец Иван
Комментарии (19)
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111Hunter111
1638779345
Да пора умыть, неумытых.
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Блямба
1638779677
Из зала требуют пояснить про ударение в слове ордец..
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fbbh6678
1638779878
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Форвард 79
1638781132
Настрой хороший, а главное правильный
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Вомбат
1638784159
Кто ставит на Динамо, имеет хорошие шансы. Веган и ротация состава -- две вещи несовместные. И с Челси и с Динамо будут играть одни и те же игроки Зенита. Челси их измочалит, а бразильцы еще и замерзнут в Москве. Поэтому я думаю, что Динамо победит, хотя рад буду ошибиться.
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papa09
1638788944
Как говориться будем посмотреть,но смущает меня тот факт,что после челси мы будем никакие.дай бог что я ошибаюсь.
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Урия Гип
1638791089
Если умения и сил не хватит, судьи помогут.
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Kollljan
1638792962
Когда у Уфы стало на 2 игрока меньше, Динамо сподобилось только на один гол. И Ордец собрался выигрывать у Зенита? Смешно. Зенит не может проиграть Динамо, он может проиграть только сам себе.
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Sancho010365
1638796001
Иван, держитесь! Знаем, что Вам будет тяжело, но лично я хочу Вашей победы. Не забывайте, всё будет против Вас, особенно судейство даже в столице.
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мусорск
1638801656
Семак наложит в штаны и 6 защей поставит.
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