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    Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»

    Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы Россию в стыках ЧМ-2022.

    – Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

    – Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

    – Как бы сыграли?

    – Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас – год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль.

    Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.

    У Шевченко очень сильный штаб – мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.

    Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.

    • Украина занимает 25-е место в рейтинге ФИФА.
    • Россия идет на 34-м месте.

    Суркис: «Ребров не возглавил сборную Украины, потому что его не отпустили арабы»

    Финалист ЛЕ Маркевич: «Россия – страна-агрессор, убивающая украинцев и захватившая наши земли. Такое не прощают»

    Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3890

      Snek 13 минут назад

      Российская футбольная система построена на агентской мафии и распиле гос. бабла. Как только найдётся человек, который объяснит царю-батюшке, не всякий бред футбол на олимпиадах, а реальную картину, то тогда появится и система, и свой "Захарченко" с хатой денег, но это вряд ли будет в обозримом будущем. Чтобы такое произошло, сборная должна провалится в каких-нибудь отборочных.

      0
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      Рейтинг: +2922

      Derzkiy1 43 минуты назад

      Российская футбольная система, это утопия ! Из за этого уже проигрываем всем, тут даже до игроков и тренера доходить не нужно

      1
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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Интересно , а что хотели услышать от украинского игрока , тем более зная политическую подоплёку ?
      Журналистам стоило бы оставить в покои соперничество Украина-Россия, не вовремя свои вопросы задаёте.

      3
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      Рейтинг: +11058

      Вомбат > Alekxei Z. 55 минут назад

      Ордец кажется адекватным человеком, и никаких политических пристрастий я в его ответе не вижу. В отношени двух сборных я точно так же думаю, как он. Хотя Россию я, как россиянин, люблю больше, чем Украину, а к майдану и влажным мечтам украинского народа о НАТО и Евросоюзе отношусь резко отрицательно. Просто таковы футбольные реалии.

      1
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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. > Вомбат 31 минуту назад

      Надо ещё и голову включать , задавая вопросы,
      Что хотите услышать ?
      Ордец играет в России ( !!! ) , ну и что он должен ответить ? Вот уедет , тогда и скажет всё что думает.
      Вопрос с НАТО и Евросоюзом будут решать украинцы, а мы с "молью" до конца ОБРЕЧЕНЫ.
      Вот в чём разница. Там народ решит , а тут мы только по клаве стучим...

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      Рейтинг: +3890

      Snek > Alekxei Z. 9 минут назад

      Какая политическая подоплёка? Ордец лишился места в сборной Украины, чтобы играть за Динамо. Как раз-таки он должен быть ангажирован в сторону России. Так же стоит отметить, что вероятнее всего Ордец не сможет вернуться в Украину в обозримом будущем, ни в каком-либо контексте. Об этом заявляли всем украинским футболистам в РПЛ после 14-го года.

      0
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      Рейтинг: +6391

      BarStep 1 час назад

      И он прав!

      В футболе у них есть и система, и стиль, и мотивация, и..,
      самое главное - желание самих игроков совершенствоваться..
      Но!
      Только в футболе!

      3
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      Рейтинг: +164

      Аден 1 час назад

      и ведь не поспоришь, млять.

      1
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      Рейтинг: +9860

      alp 2 часа назад

      да такую сборную России даже я бы в одиночку сделал...

      1
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      Рейтинг: +6735

      Томик 2 часа назад

      Шаровары есть и чубы - это и есть тот самый "стиль".

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      Рейтинг: +11058

      Вомбат > Томик 52 минуты назад

      Ну при чем тут это? У них Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка, а у нас Миранчук, Кудряшов и лучший нападающий России Смолов.

      0
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      Рейтинг: +1700

      Олег1204 2 часа назад

      Че греха таить, укры сильнее нас

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