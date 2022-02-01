Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы Россию в стыках ЧМ-2022.

– Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

– Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

– Как бы сыграли?

– Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас – год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль.

Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб – мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.

Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.