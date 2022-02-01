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  • Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»

Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»

1 февраля 2022, 09:50
29

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы Россию в стыках ЧМ-2022.

– Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

– Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

– Как бы сыграли?

– Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас – год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль.

Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб – мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.

Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.

  • Украина занимает 25-е место в рейтинге ФИФА.
  • Россия идет на 34-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Россия Ордец Иван
Комментарии (29)
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Олег1204
1643699100
Че греха таить, укры сильнее нас
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Томик
1643700067
Шаровары есть и чубы - это и есть тот самый "стиль".
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alp
1643700316
да такую сборную России даже я бы в одиночку сделал...
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BarStep
1643701847
И он прав! В футболе у них есть и система, и стиль, и мотивация, и.., самое главное - желание самих игроков совершенствоваться.. Но! Только в футболе!
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Derzkiy1
1643705357
Российская футбольная система, это утопия ! Из за этого уже проигрываем всем, тут даже до игроков и тренера доходить не нужно
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Snek
1643707180
Российская футбольная система построена на агентской мафии и распиле гос. бабла. Как только найдётся человек, который объяснит царю-батюшке, не всякий бред футбол на олимпиадах, а реальную картину, то тогда появится и система, и свой "Захарченко" с хатой денег, но это вряд ли будет в обозримом будущем. Чтобы такое произошло, сборная должна провалится в каких-нибудь отборочных.
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R_a_i_n
1643708888
Ну все, Шевченко сказал, что у него есть система!
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mahan
1643716669
Испанцы на ЧМ-2018 тоже думали, что обыграют ) Футбол это игра в которой может быть всё.
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Artemka444
1643716746
Щас вот на Че по мини-футболу будут играть Россия Украина и никаких проблем.
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Hektor 84
1643730822
Какая там у вас система? Бредишь кастрюлеголовый.
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