Шиманьски, Ордец и Моро летом покинут «Динамо» («Спорт-Экспресс»)

Три легионера, вероятно, уйдут из «Динамо» во время летнего трансферного окна.

Близки к уходу из московского клуба Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец, который фактически покинул команду еще в конце февраля.

Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт и Клинтон Н'Жи готовы остаться в «Динамо», если будет решен вопрос с возможностью перевода денег на зарубежные счета.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

Рыночная стоимость Шиманьски – 13 миллионов евро, Моро – 9 миллионов евро, Ордеца – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?