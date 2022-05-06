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  • Шиманьски, Ордец и Моро летом покинут «Динамо» («Спорт-Экспресс»)

Шиманьски, Ордец и Моро летом покинут «Динамо» («Спорт-Экспресс»)

6 мая 2022, 00:23
3

Три легионера, вероятно, уйдут из «Динамо» во время летнего трансферного окна.

Близки к уходу из московского клуба Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец, который фактически покинул команду еще в конце февраля.

Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт и Клинтон Н'Жи готовы остаться в «Динамо», если будет решен вопрос с возможностью перевода денег на зарубежные счета.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Рыночная стоимость Шиманьски – 13 миллионов евро, Моро – 9 миллионов евро, Ордеца – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Ордец Иван Варела Гильермо Лаксальт Диего Н'Жи Клинтон Бальбуэна Фабиан Моро Никола Шиманьски Себастьян
Комментарии (3)
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portero
1651794177
Динамо не добилось чемпионства, и ЕК нет убегут почти все...
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ilichkadr
1651818091
Похоже, что только Бальбуэна, Лаксальту, Вареле и Нжи бежать нет смысла. Остальные разбегутся по другим клубам.
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SLADE2019
1651823035
Ходили разговоры, что выходец из Донбасса Ордец вообще собирается за сборную России играть. И что с точки зрения результата? А защитник хороший.
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