Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поддержал защитника Ивана Ордеца после победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

Ордец не попал в заявку на игру.

Украинец также пропустил матч 19-го тура РПЛ с «Химками».

В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

– Всем известна ситуация, мы Ордеца поддерживаем, он часть команды. Мы с ним обмениваемся информацией, мы в тесном контакте. Он человек с большим сердцем. То, что происходит – сердечная боль.

– Он не будет играть, пока разворачиваются эти события?

– Посмотрим. Ситуация постоянно развивается. Можно сказать как да, так и нет. Важно, чтобы Ордец смог продолжить играть в футбол.

Ордец не попал в заявку «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»

Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)

Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)