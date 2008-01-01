Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поддержал защитника Ивана Ордеца после победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.
- Ордец не попал в заявку на игру.
- Украинец также пропустил матч 19-го тура РПЛ с «Химками».
- В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.
– Всем известна ситуация, мы Ордеца поддерживаем, он часть команды. Мы с ним обмениваемся информацией, мы в тесном контакте. Он человек с большим сердцем. То, что происходит – сердечная боль.
– Он не будет играть, пока разворачиваются эти события?
– Посмотрим. Ситуация постоянно развивается. Можно сказать как да, так и нет. Важно, чтобы Ордец смог продолжить играть в футбол.
Ордец не попал в заявку «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»
Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)