Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поддержал защитника Ивана Ордеца после победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

Ордец не попал в заявку на игру.

Украинец также пропустил матч 19-го тура РПЛ с «Химками».

– Всем известна ситуация, мы Ордеца поддерживаем, он часть команды. Мы с ним обмениваемся информацией, мы в тесном контакте. Он человек с большим сердцем. То, что происходит – сердечная боль. Важно, чтобы Ордец смог продолжить играть в футбол.