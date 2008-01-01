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    Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поддержал защитника Ивана Ордеца после победы над «Нижним Новгородом» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

    • Ордец не попал в заявку на игру.
    • Украинец также пропустил матч 19-го тура РПЛ с «Химками».
    • В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

    – Всем известна ситуация, мы Ордеца поддерживаем, он часть команды. Мы с ним обмениваемся информацией, мы в тесном контакте. Он человек с большим сердцем. То, что происходит – сердечная боль.

    – Он не будет играть, пока разворачиваются эти события?

    – Посмотрим. Ситуация постоянно развивается. Можно сказать как да, так и нет. Важно, чтобы Ордец смог продолжить играть в футбол.

    Ордец не попал в заявку «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»

    Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)

    Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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