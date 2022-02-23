МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро

Легионеры из Украины могут вскоре покинуть РПЛ (их пятеро, список ниже). Соответствующую рекомендацию они получили от своего Министерства иностранных дел.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.
Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», – заявил МИД.
- Ярослав Ракицкий («Зенит»);
- Иван Ордец («Динамо»);
- Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»);
- Артем Полярус («Ахмат»);
- Денис Кулаков («Урал»).
Источник: МИД Украины