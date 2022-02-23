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  • МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро

МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро

23 февраля 2022, 11:45
22

Легионеры из Украины могут вскоре покинуть РПЛ (их пятеро, список ниже). Соответствующую рекомендацию они получили от своего Министерства иностранных дел.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.

Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», – заявил МИД.

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Источник: МИД Украины
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Динамо Крылья Советов Ахмат Урал Кулаков Денис Ракицкий Ярослав Ордец Иван Полярус Артем Иванисеня Дмитрий
Комментарии (22)
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deinego77@yandex.ru
1645607582
Не велика потеря если уйдут.
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"supermax"
1645608285
смех и только) не зря там клоун у руля)
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BarStep
1645608840
Никто! Никто не уедет из России, в т.ч. и футболисты.. Очередной высер клоунадов с окраины.. (поддержу "supermax" а)
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"supermax"
1645610975
не....когда редакция бомбардира стравливала фанов "Зенита" и "Спартака" было веселее....там хоть остроУМНЫЕ люди находились...а сейчас одни клоуны с окраины, кричащие про развитие страны, которую они уже развалили....давайте переключайтесь уже на Спартак - Зенит
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JTherry
1645613677
у кого-то из них контракт уже заканчивается летом, но всем придется выплачивать неустойку за разрыв контракта... думаю, что никто не уйдет из-за идиотских "рекомендаций" МИД...
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Вомбат
1645618405
Спортсменов с Украины у нас только пятеро, а вообще-то в России работают и держат бизнес миллионы украинцев. Среди лиц, имеющих русское и украинское гражданства есть чиновники РФ, в том числе судьи, в том числе те, которые выносили решение о выдаче Украине русских добровольцев, воеваших под Славянском и в Дебальцево. Если все эти украинцы вдруг сейчас покинут территорию РФ, кому будет лучше? Украине или России? Ответ очевиден. Только они-то как раз и не покинут.
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ivany4
1645622981
Во какие сознательные и патриотичные украинцы!)) Клоун кричит что уже 8 лет с Россией воюет, а своих жителей-защитников, через мид приходится домой зазывать. Ох как "плохо" им живется в стране агрессора.
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Lilipyt
1645656350
Ракицкого загнобили за то что он выступал в РПЛ и не вызывали в сборную. Но теперь бояться, что не смогут оказать ему помощь. Забавные люди)))))
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Hektor 84
1645696407
А так они и побежали в голожопию)))) не для того они сваливали в Россию, чтоб потом возвращаться в голожопию. Что по поводу футболистов. Смешно видеть в списке Ракицкого, которому перекрыли дорогу в сборную. ))))))))))
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Hektor 84
1645696605
У меня в нашей стране очень много знакомых бежавших с украины. И ни один не хочет ехать обратно в голожопию)))
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