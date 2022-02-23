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    МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро

    Легионеры из Украины могут вскоре покинуть РПЛ (их пятеро, список ниже). Соответствующую рекомендацию они получили от своего Министерства иностранных дел.

    «В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.

    Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», – заявил МИД.

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    Источник: МИД Украины

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    23.02.2022 11:45
    Комментарии27
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      Рейтинг: +893

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 часов назад

      Жопарожский решил остаться в России.

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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      У меня в нашей стране очень много знакомых бежавших с украины. И ни один не хочет ехать обратно в голожопию)))

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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      А так они и побежали в голожопию)))) не для того они сваливали в Россию, чтоб потом возвращаться в голожопию. Что по поводу футболистов. Смешно видеть в списке Ракицкого, которому перекрыли дорогу в сборную. ))))))))))

      2
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      Рейтинг: +444

      FС Spаrtак 18 часов назад

      не велика потеря

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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 24 февраля, 01:45

      Ракицкого загнобили за то что он выступал в РПЛ и не вызывали в сборную. Но теперь бояться, что не смогут оказать ему помощь. Забавные люди)))))

      2
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      Рейтинг: +14754

      KLIM777 23 февраля, 17:06

      да в рот они ссали вашей Украине))

      3
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 23 февраля, 16:29

      Во какие сознательные и патриотичные украинцы!))
      Клоун кричит что уже 8 лет с Россией воюет, а своих жителей-защитников, через мид приходится домой зазывать. Ох как "плохо" им живется в стране агрессора.

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      Рейтинг: +14047

      Cleaner 23 февраля, 16:20

      А кто их семьи кормить будет?

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      Рейтинг: +11239

      Вомбат 23 февраля, 15:13

      Спортсменов с Украины у нас только пятеро, а вообще-то в России работают и держат бизнес миллионы украинцев. Среди лиц, имеющих русское и украинское гражданства есть чиновники РФ, в том числе судьи, в том числе те, которые выносили решение о выдаче Украине русских добровольцев, воеваших под Славянском и в Дебальцево. Если все эти украинцы вдруг сейчас покинут территорию РФ, кому будет лучше? Украине или России? Ответ очевиден. Только они-то как раз и не покинут.

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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 13:54

      у кого-то из них контракт уже заканчивается летом, но всем придется выплачивать неустойку за разрыв контракта... думаю, что никто не уйдет из-за идиотских "рекомендаций" МИД...

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