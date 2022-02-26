Ордец не собирается уходить из «Динамо» на фоне ситуации на Украине

Нужно уточнить. Не в Украине . А в исконно , испокон веков русских землях. Учите историю.
Центральный защитник Иван Ордец останется в «Динамо».
По информации Sport24, клуб дал футболисту паузу в связи с событиями на Украине.
При этом речи о расторжении контракта между сторонами пока не идет.
- Ордец связан с «Динамо» соглашением до 2024 года.
- Он перешел в московский клуб летом 2019-го, до этого выступая за украинские «Шахтер» и «Ильичевец».
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