Ордец не собирается уходить из «Динамо» на фоне ситуации на Украине

Центральный защитник Иван Ордец останется в «Динамо».

По информации Sport24, клуб дал футболисту паузу в связи с событиями на Украине.

При этом речи о расторжении контракта между сторонами пока не идет.

Ордец связан с «Динамо» соглашением до 2024 года.

Он перешел в московский клуб летом 2019-го, до этого выступая за украинские «Шахтер» и «Ильичевец».

«Динамо» – об отсутствии Воронина и Ордеца: «В сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом»

Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»

МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро