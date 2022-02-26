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    Ордец не собирается уходить из «Динамо» на фоне ситуации на Украине

    Центральный защитник Иван Ордец останется в «Динамо».

    По информации Sport24, клуб дал футболисту паузу в связи с событиями на Украине.

    При этом речи о расторжении контракта между сторонами пока не идет.

    • Ордец связан с «Динамо» соглашением до 2024 года.
    • Он перешел в московский клуб летом 2019-го, до этого выступая за украинские «Шахтер» и «Ильичевец».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3638

      raritet 6 часов назад

      Нужно уточнить. Не в Украине . А в исконно , испокон веков русских землях. Учите историю.

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      Рейтинг: +6242

      sochi-2013 6 часов назад

      Ситуация закончится до 2-го марта!

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