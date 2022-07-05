В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе Ордеца

Директор по медиакоммуникациям «Базеля» Саймон Вальтер отреагировал на слухи о переговорах с центральным защитником «Динамо» Иваном Ордецом.

«Мы никогда не будем обсуждать трансферы таким образом. Но на данный момент нет никакой информации об официальных переговорах «Базеля» о переходе Ордеца», – сказал Вальтер.