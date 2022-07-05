В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе Ордеца

Директор по медиакоммуникациям «Базеля» Саймон Вальтер отреагировал на слухи о переговорах с центральным защитником «Динамо» Иваном Ордецом.
«Мы никогда не будем обсуждать трансферы таким образом. Но на данный момент нет никакой информации об официальных переговорах «Базеля» о переходе Ордеца», – сказал Вальтер.
- 29-летний Ордец выступает за «Динамо» с 2019 года.
- В последний раз он играл за команду в декабре.
- Контракт украинца с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: «Чемпионат»