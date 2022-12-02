- 17 января
- 15:08 «Актобе» подписал двукратного обладателя Кубка России в составе «Локомотива»
- 2 декабря 2022
- 19:43 Трехкратный чемпион России Тошич близок к смене одного клуба КПЛ на другой 2
- 27 ноября 2022
- 10:34 Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» стал лучшим тренером чемпионата Казахстана 2
- 26 июня 2022
- 22:37 Фото Фанат «Актобе» получит пожизненный абонемент от клуба. Он смотрел за игрой команды через стадионную щель 1
- 19:46 Фото Фанат «Актобе» не смог купить билет на матч с «Астаной» и смотрел футбол через стадионную щель 3
- 19 июня 2022
- 18:46 Видео Фанаты «Атырау» и «Актобе» устроили массовую драку перед игрой чемпионата Казахстана
- 23 апреля 2022
- 10:19 «Актобе» арендовал до конца года воспитанника ЦСКА Сердерова 1
- 5 марта 2022
- 14:35 Фото Экс-игрок сборной России Камболов перешел в «Актобе» 1
- 25 февраля 2022
- 19:06 Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)
- 14 января 2022
- 12:11 Вратарь «Спартака» Акмурзин может перейти в «Актобе» за 100 тысяч 3
- 9 ноября 2021
- 11:59 «Актобе» – об интересе к Самородову: «Никакой «Спартак» к нам не обращался» 3
- 8 ноября 2021
- 21:26 «Спартак» интересуется полузащитником «Актобе» Самородовым 12
- 1 октября 2021
- 13:25 Тихонов может возглавить «Актобе» 3
- 10 мая 2021
- 15:55 Владимир Газзаев – о возвращении в «Актобе»: «Все можно вернуть»
- 9 марта 2021
- 20:56 Агент Рыжикова: «Никаких переговоров с «Актобе» не было» 1
- 2 февраля 2021
- 18:31 Товарищеский матч. Дубль новичка Щеткина принес «Ротору» победу над «Актобе»; игрок ранее выступал за казахстанцев 1
- 29 января 2021
- 19:08 Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с новичком КПЛ «Актобе» 1
- 28 февраля 2020
- 14:36 «Мы вам возьмем билет, вы домой поедете?» Маминов рассказал об увольнении пьяным боссом «Актобе»
- 17 февраля 2020
- 21:14 «Актобе» уволил Маминова после первого сбора 3
- 14 января 2020
- 14:06 Маминов возглавил «Актобе» 2
- 12 января 2020
- 20:47 «Чемпионат»: Маминов завтра возглавит «Актобе» 1
- 15 декабря 2019
- 12:31 «Оренбург» могут пополнить казахстанцы Куат, Аимбетов и Муртазаев 2
- 6 февраля 2019
- 18:57 Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе». Глушенков сделал дубль 6
- 4 февраля 2019
- 06:30 «Спартак» 6 февраля сыграет с казахстанским «Актобе» 2
- 6 февраля 2018
- 12:13 Экс-хавбек «Спартака» Озбилиз может продолжить карьеру в Казахстане
- 12 декабря 2017
- 21:06 Видео Гол Аршавина – в тройке лучших в чемпионате Казахстана-2017 5
- 10 мая 2017
- 09:56 Владимир Газзаев может вернуться в «Актобе» 1
- 27 февраля 2017
- 12:47 Фото Папа Гуйе заключил соглашение с «Актобе» 3