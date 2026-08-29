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«Иртыш Павлодар» – «Актобе»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026

29 августа 2026 10:12
Иртыш - Актобе
30 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Победа «Актобе»
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Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Иртышом Павлодар» и «Актобе» пройдет 30 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык». Хозяева находятся в зоне вылета – 16-е место с 17 очками, а гости уверенно идут в топ-5 с 35 очками и претендуют на еврокубки. При этом «Актобе» не проигрывает «Иртышу» в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семнадцати матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Иртыш» прервать неудачную серию на своем поле или «Актобе» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре в нестабильной форме – команда чередует победы и поражения, но при этом пропускает в пяти последних матчах подряд. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу. Оборона павлодарцев выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, что даeт гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Актобе» у «Иртыша» историческое преимущество отсутствует: всего 18 побед против 26 у соперника при 11 ничьих, а в последних матчах «Актобе» регулярно забивает «Иртышу» – 17 встреч подряд с голами. Домашнее поле и поддержка болельщиков могли бы помочь, но разница в классе и турнирное положение слишком велики.

«Актобе» уверенно идeт в верхней части таблицы и нацелен на борьбу за высокие места. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота 2,0 раза за встречу. Особенно важно, что «Актобе» забивает «Иртышу» в семнадцати последних очных встречах подряд – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, и команда пропускает в восьми последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. Однако «Актобе» не проигрывает «Иртышу» в шести из восьми последних встреч и уверенно чувствует себя в гостях. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Актобе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Иртышу» и находятся выше в таблице, тогда как хозяева борются за выживание и пропускают слишком много.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Актобе» имеет солидный перевес – 26 побед против 18 у «Иртыша» при 11 ничьих. При этом «Актобе» забивает «Иртышу» в семнадцати последних матчах подряд, что свидетельствует о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма гостей также лучше – они набирают очки и борются за еврокубки, тогда как хозяева находятся в зоне вылета. Это даeт «Актобе» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Павлодаре.

Личные встречи
Побед - 8 (30%)
Ничьих - 6 (22%)
Побед - 13 (48%)
33
Забитых мячей
37
1.22
В среднем за матч
1.37
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Иртыш
5 : 1
01.10.2016
Актобе
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 1
25.08.2019
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 1
25.08.2019
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Актобе
2 : 1
30.06.2019
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Иртыш
0 : 1
20.04.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
2 : 0
26.09.2018
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Актобе
1 : 1
27.05.2018
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Иртыш
2 : 1
17.03.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Иртыш
1 : 1
21.10.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Актобе
1 : 2
27.05.2017
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Иртыш
1 : 3
31.03.2017
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Иртыш
5 : 1
01.10.2016
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Актобе
1 : 0
26.08.2016
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Иртыш
4 : 1
15.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Актобе
1 : 1
17.04.2016
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Актобе
3 : 2
17.10.2015
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Иртыш
1 : 0
12.09.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Иртыш
1 : 0
12.07.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Актобе
2 : 1
03.05.2015
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Иртыш
1 : 1
26.07.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2014
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Актобе
3 : 1
05.10.2013
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Иртыш
4 : 0
01.09.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Актобе
3 : 0
30.05.2013
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Иртыш
0 : 0
06.04.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Актобе
1 : 0
19.08.2012
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Иртыш
1 : 2
29.04.2012
Актобе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
17
Samuel Opeh
ЦЗ
66
Саги Маликайдар
ПЗ
25
Marko Jevtić
ЦП
35
Lucas Ramos
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
9
Kalil
ЦФ
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
6
Яни Атанасов
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Иртыш
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
7
T. Mukhametzhanov
ЦФ
77
Alham Nurlan
ЦФ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
21
Пабло Альварес
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-3-2-1
1
Рихард
12
Каримов
4
Сламбеков
17
66
Маликайдар
25
35
23
Халматов
98
Султаниязов
97
По
9
3-1-1-2-3
16
Заруцкий
23
Эрланов
4
Кусяпов
27
Досмагамбетов
6
Атанасов
20
Жуков
17
Нани
12
Топалов
11
Шушеначев
7
Соса
14
15
Нырков
15
Нырков
9
5
Толеуов
5
Толеуов
9
98
Султаниязов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
98
Султаниязов
23
Халматов
8
8
23
Халматов
97
По
7
7
97
По
6
Атанасов
21
Альварес
21
Альварес
6
Атанасов
14
9
Ожо
9
Ожо
14
11
Шушеначев
77
Зария
77
Зария
11
Шушеначев
20
Жуков
95
Аимбетов
95
Аимбетов
20
Жуков
12
Топалов
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
12
Топалов
Остались в запасе
Иртыш
Актобе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
77
Alham Nurlan
ЦФ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
77
Alham Nurlan
ЦФ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Актобе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Иртышу» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева пропускают много и борются за выживание. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Иртышом Павлодар» и «Актобе» состоится 30 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Иртыш Павлодар» – «Актобе»: смотреть онлайн.

2.02
Победа «Актобе»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Актобе Иртыш
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