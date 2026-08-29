Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Иртышом Павлодар» и «Актобе» пройдет 30 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык». Хозяева находятся в зоне вылета – 16-е место с 17 очками, а гости уверенно идут в топ-5 с 35 очками и претендуют на еврокубки. При этом «Актобе» не проигрывает «Иртышу» в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семнадцати матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Иртыш» прервать неудачную серию на своем поле или «Актобе» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре в нестабильной форме – команда чередует победы и поражения, но при этом пропускает в пяти последних матчах подряд. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу. Оборона павлодарцев выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, что даeт гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Актобе» у «Иртыша» историческое преимущество отсутствует: всего 18 побед против 26 у соперника при 11 ничьих, а в последних матчах «Актобе» регулярно забивает «Иртышу» – 17 встреч подряд с голами. Домашнее поле и поддержка болельщиков могли бы помочь, но разница в классе и турнирное положение слишком велики.

«Актобе» уверенно идeт в верхней части таблицы и нацелен на борьбу за высокие места. Команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота 2,0 раза за встречу. Особенно важно, что «Актобе» забивает «Иртышу» в семнадцати последних очных встречах подряд – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, и команда пропускает в восьми последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. Однако «Актобе» не проигрывает «Иртышу» в шести из восьми последних встреч и уверенно чувствует себя в гостях. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Актобе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Иртышу» и находятся выше в таблице, тогда как хозяева борются за выживание и пропускают слишком много.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Актобе» имеет солидный перевес – 26 побед против 18 у «Иртыша» при 11 ничьих. При этом «Актобе» забивает «Иртышу» в семнадцати последних матчах подряд, что свидетельствует о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма гостей также лучше – они набирают очки и борются за еврокубки, тогда как хозяева находятся в зоне вылета. Это даeт «Актобе» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Павлодаре.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Актобе». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Иртышу» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева пропускают много и борются за выживание. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 2.02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Иртышом Павлодар» и «Актобе» состоится 30 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.