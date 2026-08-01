01.08.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
2-1-3-4
1
Челядник
28
Урошевич
22
55
Нойок
10
Бьярталид
27
8
Макаренко
77
Латифи
11
Черединов
99
Бойгре
13
Баокен
3-2-1-4
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
6
Атанасов
21
Альварес
20
Жуков
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
14
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
1
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Актобе», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Актобе»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»