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  • «Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 15:50
Кызыл-Жар
01.08.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Актобе
2' Е. Макаренко
38' Я. Атанасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЛФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
6
Яни Атанасов
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кызыл-Жар
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
2-1-3-4
1
Челядник
28
Урошевич
22
55
Нойок
10
Бьярталид
27
8
Макаренко
77
Латифи
11
Черединов
99
Бойгре
13
Баокен
3-2-1-4
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
6
Атанасов
21
Альварес
20
Жуков
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
14
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
1
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Актобе», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Актобе»

«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кызыл-Жар
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