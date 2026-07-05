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  • «Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

5 июля, 16:07
Актобе
05.07.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Жетысу
Статистика матча Актобе - Жетысу
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Жетысу», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Жетысу»

«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Актобе
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