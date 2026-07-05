Статистика матча Актобе - Жетысу
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Жетысу», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»