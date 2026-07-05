Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Жетысу», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Жетысу»