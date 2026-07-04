Матч 16 тура Премьер-лиги между «Актобе» и «Жетысу» пройдет 5 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе». Хозяева занимают седьмое место с 22 очками и в последнем туре неожиданно уступили «Жетысу» (0:1), имея при этом надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних матчах. Гости расположились на девятой строчке с 18 очками, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают в четырех последних. Сможет ли «Жетысу» продолжить свою беспроигрышную серию и вновь обыграть фаворита, или «Актобе» возьмет реванш за обидное поражение и подтвердит статус хозяев?

Кто победит в матче

«Актобе» подходит к игре с солидной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно обыграла «Астану» (2:0) и «Алтай» (2:0) в предыдущих турах, но неожиданно уступила «Жетысу» (0:1) в гостях. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять голов в 16 матчах, и его результативность остается важным козырем хозяев. Домашнее поле и желание взять реванш должны стать дополнительной мотивацией для «Актобе», который традиционно силен на своем стадионе.

«Жетысу» подходит к игре с более скромной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах и забивает в четырех последних, а лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 17 матчах. Гости обыграли «Актобе» в последней личной встрече (1:0) и наверняка будут рассчитывать на повторение успеха, но в гостях против мотивированного соперника им будет сложнее, учитывая, что в предыдущих матчах на поле «Актобе» они уступали.

Итоговый вывод: «Актобе» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Жетысу», несмотря на удачный результат в последнем матче, уступает в классе и стабильности. Учитывая мотивацию хозяев и их уверенную игру дома, победа «Актобе» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Актобе».

Форма и история личных встреч

«Актобе» имеет преимущество в очных встречах на своем поле, где «Жетысу» редко добивается положительного результата. Гости, несмотря на победу в последнем матче, уступают в стабильности и пропускают в среднем 1,6 гола за игру. Учитывая домашнее преимущество и мотивацию хозяев, «Актобе» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

«Актобе» имеет более надежную оборону и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Жетысу», несмотря на победу в последней очной встрече, уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа «Актобе» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Актобе» и «Жетысу» состоится 5 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Kazsport.