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«Актобе» – «Жетысу»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026

04 июля 2026 8:03
Актобе - Жетысу
05 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
победа «Актобе»
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Матч 16 тура Премьер-лиги между «Актобе» и «Жетысу» пройдет 5 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе». Хозяева занимают седьмое место с 22 очками и в последнем туре неожиданно уступили «Жетысу» (0:1), имея при этом надежную оборону – всего три пропущенных в пяти последних матчах. Гости расположились на девятой строчке с 18 очками, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают в четырех последних. Сможет ли «Жетысу» продолжить свою беспроигрышную серию и вновь обыграть фаворита, или «Актобе» возьмет реванш за обидное поражение и подтвердит статус хозяев?

Кто победит в матче

«Актобе» подходит к игре с солидной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно обыграла «Астану» (2:0) и «Алтай» (2:0) в предыдущих турах, но неожиданно уступила «Жетысу» (0:1) в гостях. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять голов в 16 матчах, и его результативность остается важным козырем хозяев. Домашнее поле и желание взять реванш должны стать дополнительной мотивацией для «Актобе», который традиционно силен на своем стадионе.

«Жетысу» подходит к игре с более скромной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах и забивает в четырех последних, а лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 17 матчах. Гости обыграли «Актобе» в последней личной встрече (1:0) и наверняка будут рассчитывать на повторение успеха, но в гостях против мотивированного соперника им будет сложнее, учитывая, что в предыдущих матчах на поле «Актобе» они уступали.

Итоговый вывод: «Актобе» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Жетысу», несмотря на удачный результат в последнем матче, уступает в классе и стабильности. Учитывая мотивацию хозяев и их уверенную игру дома, победа «Актобе» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Актобе».

Форма и история личных встреч

«Актобе» имеет преимущество в очных встречах на своем поле, где «Жетысу» редко добивается положительного результата. Гости, несмотря на победу в последнем матче, уступают в стабильности и пропускают в среднем 1,6 гола за игру. Учитывая домашнее преимущество и мотивацию хозяев, «Актобе» выглядит фаворитом.

Личные встречи
42% (11)
31% (8)
27% (7)
41
Забитых мячей
31
1.58
В среднем за матч
1.19
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Актобе
2 : 1
05.07.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
1 : 0
27.06.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
3 : 0
15.09.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
2 : 1
28.04.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
29.10.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Жетысу
0 : 1
04.03.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 0
26.09.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
1 : 5
09.05.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
5 : 0
18.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 2
03.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
1 : 1
18.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
2 : 3
25.08.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
21.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 1
09.05.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
1 : 1
02.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Актобе
3 : 2
09.04.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
27.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
2 : 0
19.04.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 0
01.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Актобе
1 : 0
09.04.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 0
14.06.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Актобе
1 : 1
14.04.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
01.07.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Актобе
4 : 0
25.03.2012
Жетысу
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Прогноз на победителя

«Актобе» имеет более надежную оборону и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Жетысу», несмотря на победу в последней очной встрече, уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа «Актобе» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Актобе» и «Жетысу» состоится 5 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Kazsport.

«Актобе» – «Жетысу»: смотреть онлайн

1.65
победа «Актобе»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Актобе
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