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«Актобе» – «Окжетпес»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026

24 июля 2026 8:37
Актобе - Окжетпес
25 июл. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
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2.20
Победу «Актобе»
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Матч 19 тура казахстанской Премьер-лиги между «Актобе» и «Окжетпесом» пройдет 25 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе». Хозяева занимают пятое место с 28 очками и демонстрируют впечатляющую атакующую игру – десять голов в пяти последних матчах. Гости расположились на третьей строчке с 30 баллами, но их оборона вызывает серьезные вопросы – 12 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Сможет ли «Актобе» использовать преимущество домашнего поля и свою победную серию в очных встречах, чтобы обыграть более высоко стоящего соперника, или «Окжетпес» продолжит свою результативную серию в матчах против хозяев и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух лидеров верхней части таблицы и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Актобе» подходит к игре в отличной атакующей форме – 2.00 гола в среднем за матч в последних пяти встречах, при этом команда забивает в трех последних турах подряд. В прошлом туре хозяева разгромили «Алтай» со счетом 4:2, что подтверждает их высокую результативность. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил шесть мячей в 19 матчах, но в последнее время к его голам добавились и другие исполнители. Важным фактором является домашняя форма: «Актобе» побеждает в трех последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Окжетпесом» хозяева не проигрывают в пяти последних играх и забивают в шести матчах подряд. Однако оборона «Актобе» не идеальна – 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в четырех последних матчах. Но против соперника, у которого проблемы в защите, хозяева могут компенсировать это своей атакой.

«Окжетпес» находится на третьем месте с 30 очками, но их форма вызывает опасения – 12 пропущенных мячей в пяти последних матчах (в среднем 2.40 за игру). При этом гости также забивают – 1.20 гола в среднем за матч, и команда забивает в восьми из десяти последних встреч. В очных встречах с «Актобе» «Окжетпес» также имеет свой аргумент: они забивают в восьми последних матчах против этого соперника, что говорит о способности поражать ворота хозяев даже в гостях. В последнем туре «Окжетпес» обыграл «Жетысу» (2:0), но до этого проиграл «Тоболу» (1:3) и разгромно уступил «Кайрату» (0:5). Такая нестабильность в обороне может стать решающей против мощной атаки «Актобе», особенно на выезде.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Актобе» имеет преимущество домашнего поля, отличную атакующую форму и историю личных встреч, где они не проигрывают в пяти последних матчах. Оборона «Окжетпеса» слишком уязвима, чтобы сдержать хозяев, которые в среднем забивают два гола за игру. Гости, безусловно, тоже забьют, но их проблемы в защите должны позволить хозяевам добиться победы. Победа «Актобе» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Актобе» не проигрывает в пяти последних матчах против «Окжетпеса» и стабильно забивает в шести последних встречах с этим соперником. При этом гости также имеют свою серию – они забивают в восьми последних матчах против «Актобе», что говорит о том, что обе команды регулярно поражают ворота друг друга. Текущая форма хозяев в атаке (десять голов в пяти матчах) и уязвимость обороны гостей (12 пропущенных) указывают на то, что эта голевая традиция продолжится.

Личные встречи
58% (11)
16% (3)
26% (5)
43
Забитых мячей
29
2.26
В среднем за матч
1.53
5:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
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Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
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2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
1 : 1
22.10.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
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5 : 1
09.03.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
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1 : 2
20.10.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
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4 : 0
27.07.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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0 : 2
12.05.2019
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Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
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0 : 2
26.08.2017
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Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
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08.07.2017
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29.04.2017
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16.10.2016
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Казахстан. Финальный раунд, 26 тур
Окжетпес
0 : 3
12.09.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Окжетпес
4 : 1
24.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
01.05.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Актобе
4 : 2
05.07.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Окжетпес
2 : 3
25.04.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Актобе
5 : 2
15.09.2012
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 4
12.05.2012
Актобе
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Актобе» сумеет обыграть «Окжетпес» в матче 19 тура Премьер-лиги благодаря мощной атаке, домашнему полю и преимуществу в личных встречах. Гости, несмотря на более высокое место в таблице, имеют серьезные проблемы в обороне, которые хозяева должны использовать для достижения победы. Учитывая, что обе команды регулярно забивают друг другу, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за «Актобе». Ставка на победу «Актобе» за 2.20 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Актобе» и «Окжетпесом» состоится 25 июля 2026 года в Актобе на стадионе «Орталык Актобе» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Sport Plus Qazaqstan.

«Актобе» – «Окжетпес»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026

2.20
Победу «Актобе»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Актобе
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