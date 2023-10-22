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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Актобе
Окжетпес - Актобе: обзор матча 22 октября 2023
Окжетпес
22.10.2023, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
45+3'
Ж. Молдакараев (П)
56'
Чина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Актобе
80'
Замена
А. Филипович
️️️️
Чина
Замена
В. Гунченко
️️️️
С. Димитров
77'
67'
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Ньянгбо
Замена
М. Калмырза
️️️️
С. Шамши
60'
Замена
С. Жумаханов
️️️️
Б. Татар
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Чина
46'
Замена
Э. Сантана
️️️️
А. Жумабек
46'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Б. Байтана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Молдакараев
45'
+3
Желтая карточка
Д. Рыжук
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
32
Беньямин Татар
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
7
Бауыржан Байтана
АП
89
Чина
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Окжетпес
12
Александр Довгаль
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
6
Милош Раичкович
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Чагров
5
Татаев
2
Рыжук
93
16
Шамши
14
Шамши
7
Драченко
30
Димитров
17
Молдакараев
12
Совет
32
Татар
4-1-3-1
92
Покатилов
14
Кыбырай
44
Гадрани
88
Яшин
77
Шомко
5
Струмия
89
Чина
7
Байтана
7
Ньянгбо
9
Жумабек
30
Димитров
28
Гунченко
28
Гунченко
30
Димитров
14
Шамши
67
Калмырза
67
Калмырза
14
Шамши
32
Татар
30
Жумаханов
30
Жумаханов
32
Татар
6
Раичкович
6
Раичкович
7
Байтана
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Байтана
89
Чина
11
Филипович
11
Филипович
89
Чина
9
Жумабек
93
Сантана
93
Сантана
9
Жумабек
7
Ньянгбо
20
Самородов
20
Самородов
7
Ньянгбо
Остались в запасе
Окжетпес
Актобе
12
Александр Довгаль
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Окжетпес - Актобе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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