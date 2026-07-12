Статистика матча Астана - Актобе
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Актобе», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»