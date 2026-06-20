21 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Актобе» и «Астана».

«Актобе»

Актюбинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (19 очков после 13 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти последних матчах. В атаке «Актобе» действует стабильно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем (четыре гола). В прошлом туре была одержана победа над «Алтаем» (2:0). Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять мячей. Хозяева имеют преимущество домашнего поля.

«Астана»

Столичный клуб располагается на четвeртом месте (22 очка). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в трeх подряд. Атака астанчан действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – 0.60 пропущенных в среднем за тот же период (три гола). В прошлом туре была одержана победа над «Иртышом Павлодар» (2:0). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильной форме.

Факты о командах

«Актобе»

7-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

5 матчей без поражений

«Астана»

4-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Рамазан Каримов (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено

3 матча без поражений

Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Актобе» – «Астана»

«Астана» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается выше в таблице. «Актобе» не проигрывает уже пять матчей, но уступает гостям в классе. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Матч, скорее всего, будет упорным и небогатым на голы.

Рекомендованные ставки