21 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Актобе» и «Астана».
«Актобе»
Актюбинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (19 очков после 13 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти последних матчах. В атаке «Актобе» действует стабильно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем (четыре гола). В прошлом туре была одержана победа над «Алтаем» (2:0). Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять мячей. Хозяева имеют преимущество домашнего поля.
«Астана»
Столичный клуб располагается на четвeртом месте (22 очка). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в трeх подряд. Атака астанчан действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – 0.60 пропущенных в среднем за тот же период (три гола). В прошлом туре была одержана победа над «Иртышом Павлодар» (2:0). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильной форме.
Факты о командах
«Актобе»
- 7-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
- 5 матчей без поражений
«Астана»
- 4-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Рамазан Каримов (3)
- За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено
- 3 матча без поражений
- Забивают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Актобе» – «Астана»
«Астана» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается выше в таблице. «Актобе» не проигрывает уже пять матчей, но уступает гостям в классе. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Матч, скорее всего, будет упорным и небогатым на голы.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.60
- «Астана» не проиграет (двойной шанс X2)