Статистика матча Алтай - Актобе
3
1
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Актобе», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»