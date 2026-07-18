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«Алтай» – «Актобе»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

18 июля 2026 10:33
Алтай - Актобе
19 июл. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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2.05
Победа «Актобе»
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Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Алтай» и «Актобе» пройдет 19 июля 2026 года в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток». Хозяева находятся в зоне вылета на 14-м месте с 16 очками, но в последних матчах демонстрируют неплохую результативность, забивая в четырех последних играх. Гости расположились на седьмой строчке с 25 очками и имеют более сбалансированную статистику, хотя их оборона не всегда надежна. Сможет ли «Алтай» воспользоваться домашним полем и прервать серию неудач в личных встречах, или «Актобе» возьмет свое за счет класса и опыта и добьется победы?

Кто победит в матче

«Алтай» подходит к игре с нестабильной статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в четырех последних матчах, но при этом пропускает почти два гола за игру. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил всего два гола за сезон, что говорит о низкой индивидуальной результативности. Однако «Алтай» одержал победу над «Жетысу» (1:0) в прошлом туре и имеет положительный результат в последнем очном матче с «Актобе» (победа по пенальти в Кубке). Домашняя поддержка и недавний успех могут стать факторами, но в целом хозяева уступают в классе и стабильности.

«Актобе» подходит к игре с более убедительными показателями: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила «Астане» (2:3) в прошлом туре, но до этого одержала победы над «Жетысу» (2:1) и «Астаной» (2:0). Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять голов в 17 матчах, и его результативность остается важным козырем гостей. В очных встречах с «Алтаем» «Актобе» имеет преимущество – в этом сезоне они уже обыграли соперника со счетом 2:0, а в Кубке уступили по пенальти, что не отменяет их превосходства в классе. Гости будут мотивированы взять реванш за кубковое поражение и улучшить свое турнирное положение.

Итоговый вывод: «Актобе» имеет преимущество в классе, атакующей эффективности и истории личных встреч, тогда как «Алтай» уступает в стабильности и редко побеждает топ-соперников. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Актобе».

Форма и история личных встреч

«Алтай» забивает в четырех последних матчах, но «Актобе» показывает более сбалансированную игру и имеет преимущество в очных встречах – победа 2:0 в текущем сезоне. В Кубке «Алтай» выиграл по пенальти, но в основное время команды сыграли вничью, что не отменяет преимущества гостей в классе. Учитывая разницу в турнирном положении и текущую форму, «Актобе» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
2 : 0
14.06.2026
Алтай
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Актобе
1 : 1
13.05.2026
Алтай

Прогноз на победителя

«Актобе» имеет более сбалансированную игру и преимущество в очных встречах, тогда как «Алтай» уступает в классе и стабильности. Учитывая эти факторы, победа «Актобе» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Алтай» и «Актобе» состоится 19 июля 2026 года в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Алтай» – «Актобе»: смотреть онлайн

2.05
Победа «Актобе»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Актобе Алтай
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