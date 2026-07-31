Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между петропавловским «Кызыл-Жаром» и «Актобе» пройдет 1 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева занимают 12-е место с 19 очками и имеют серьезные проблемы в обороне – они пропускают в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 1.80 гола за игру. Гости расположились на четвертой строчке с 31 баллом, забивают в четырех последних турах и стабильно отличаются в последних матчах (2.00 гола в среднем за игру). При этом очная статистика полностью на стороне «Актобе» – они не проигрывают «Кызыл-Жару» в шести последних матчах. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою неудачную серию в очных встречах и использовать фактор домашнего поля, или «Актобе» продолжит свое доминирование и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кызыл-Жар» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в восьми последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола, забивая при этом 1.00. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь мячей в 18 матчах, но его результативность не компенсирует проблемы в защите. В очных встречах с «Актобе» у хозяев негативная статистика – они не могут победить в шести последних матчах и редко оставляют свои ворота сухими. Однако в прошлом туре «Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» (2:1), что прервало серию неудач и добавило уверенности. Домашняя поддержка на «Карасае» может помочь, но их оборона не выглядит непробиваемой, а соперник стабильно забивает.

«Актобе» находится в хорошей форме: команда забивает в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская 1.60. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил шесть мячей в 19 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» «Актобе» чувствует себя уверенно, не проигрывая в шести последних матчах и часто забивая. В прошлом туре гости обыграли «Окжетпес» (2:1), подтвердив свою состоятельность. Однако оборона «Актобе» не всегда надежна – они пропускают в пяти последних матчах, что дает хозяевам шанс на гол.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Актобе» имеет преимущество в атаке, очных встречах и текущей форме, тогда как «Кызыл-Жар» много пропускает и редко побеждает этого соперника. Победа гостей с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Актобе» уверенно доминирует, не проигрывая «Кызыл-Жару» в шести последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Кызыл-Жара» (пропуски в восьми матчах подряд) и проблемы в обороне указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Актобе» забивает регулярно, а хозяева редко оставляют свои ворота сухими.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Актобе» одержит победу над «Кызыл-Жаром», используя свою атакующую мощь и преимущество в личных встречах, тогда как хозяева слишком много пропускают и редко побеждают этого соперника. Ставка на победу гостей за 2.05 выглядит оправданной – «Актобе» должен реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Кызыл-Жаром» и «Актобе» состоится 1 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.