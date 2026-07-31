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«Кызыл-Жар» – «Актобе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026

31 июля 2026 9:32
Кызыл-Жар - Актобе
01 авг. 2026, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
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2.05
Победа «Актобе»
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Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между петропавловским «Кызыл-Жаром» и «Актобе» пройдет 1 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева занимают 12-е место с 19 очками и имеют серьезные проблемы в обороне – они пропускают в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 1.80 гола за игру. Гости расположились на четвертой строчке с 31 баллом, забивают в четырех последних турах и стабильно отличаются в последних матчах (2.00 гола в среднем за игру). При этом очная статистика полностью на стороне «Актобе» – они не проигрывают «Кызыл-Жару» в шести последних матчах. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою неудачную серию в очных встречах и использовать фактор домашнего поля, или «Актобе» продолжит свое доминирование и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кызыл-Жар» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в восьми последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола, забивая при этом 1.00. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь мячей в 18 матчах, но его результативность не компенсирует проблемы в защите. В очных встречах с «Актобе» у хозяев негативная статистика – они не могут победить в шести последних матчах и редко оставляют свои ворота сухими. Однако в прошлом туре «Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» (2:1), что прервало серию неудач и добавило уверенности. Домашняя поддержка на «Карасае» может помочь, но их оборона не выглядит непробиваемой, а соперник стабильно забивает.

«Актобе» находится в хорошей форме: команда забивает в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская 1.60. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил шесть мячей в 19 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» «Актобе» чувствует себя уверенно, не проигрывая в шести последних матчах и часто забивая. В прошлом туре гости обыграли «Окжетпес» (2:1), подтвердив свою состоятельность. Однако оборона «Актобе» не всегда надежна – они пропускают в пяти последних матчах, что дает хозяевам шанс на гол.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Актобе» имеет преимущество в атаке, очных встречах и текущей форме, тогда как «Кызыл-Жар» много пропускает и редко побеждает этого соперника. Победа гостей с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Актобе» уверенно доминирует, не проигрывая «Кызыл-Жару» в шести последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Кызыл-Жара» (пропуски в восьми матчах подряд) и проблемы в обороне указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Актобе» забивает регулярно, а хозяева редко оставляют свои ворота сухими.

Личные встречи
Побед - 3 (20%)
Ничьих - 5 (33%)
Побед - 7 (47%)
12
Забитых мячей
17
0.8
В среднем за матч
1.13
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 0
27.09.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
28.07.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
12.05.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
23.09.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 3
02.04.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.04.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
22.06.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
13.04.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Актобе
1 : 0
27.10.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
07.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
2 : 0
29.04.2018
Кызыл-Жар
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЛФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
6
Яни Атанасов
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кызыл-Жар
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
2-1-3-4
1
Челядник
28
Урошевич
22
55
Нойок
10
Бьярталид
27
8
Макаренко
77
Латифи
11
Черединов
99
Бойгре
13
Баокен
3-2-1-4
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
6
Атанасов
21
Альварес
20
Жуков
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
14
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
53
Dulat Talyspayev
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
G. Loginovsky
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Штефан Таркович

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Актобе» одержит победу над «Кызыл-Жаром», используя свою атакующую мощь и преимущество в личных встречах, тогда как хозяева слишком много пропускают и редко побеждают этого соперника. Ставка на победу гостей за 2.05 выглядит оправданной – «Актобе» должен реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Кызыл-Жаром» и «Актобе» состоится 1 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Кызыл-Жар» – «Актобе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026

2.05
Победа «Актобе»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кызыл-Жар
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск - Урал
победа «Урала»
02.08.2026
13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
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