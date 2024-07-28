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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кызыл-Жар
Актобе - Кызыл-Жар: обзор матча 28 июля 2024
Актобе
28.07.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
34'
Х. Агбо Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кызыл-Жар
88'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
Р. Бригидо
Замена
А. Кенесов
️️️️
Х. Севальос
85'
84'
Желтая карточка
С. Себай
Желтая карточка
Л. Струмия
72'
71'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Щебетун
68'
Желтая карточка
Р. Сабино
Желтая карточка
Х. Севальос
67'
65'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
А. Саулет
65'
Замена
Р. Сабино
️️️️
Д. Йованчич
Замена
А. Танжариков
️️️️
Б. Вэтэжелу
63'
46'
Замена
М. Хасейн
️️️️
У. Жаксыбаев
38'
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
ГОЛ! 1:0!
Х. Агбо Уче
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
77
Никола Богдановски
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
44
Барач
6
Касым
5
Струмия
4
Уче
3
Бессмертный
21
Севальос
12
Думбуя
77
Ромеро
20
Самородов
3-1-2-3-1
32
Петров
23
Нижич
35
Сорокинс
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
10
Бушман
27
Березкин
91
Бригидо
14
Саулет
10
Имнадзе
25
Щебетун
5
Вэтэжелу
31
Танжариков
31
Танжариков
5
Вэтэжелу
21
Севальос
80
Кенесов
80
Кенесов
21
Севальос
8
Жаксыбаев
8
Хасейн
8
Хасейн
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
5
Сабино
29
Йованчич
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
14
Саулет
77
Богдановски
77
Богдановски
14
Саулет
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
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