Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Актобе
Кызыл-Жар - Актобе: обзор матча 12 мая 2024
Кызыл-Жар
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Актобе
61'
Б. Байтана
67'
Х. Севальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Актобе
89'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Х. Севальос
Замена
И. Бугридзе
️️️️
Р. Бригидо
77'
Желтая карточка
Р. Сабино
76'
75'
Замена
А. Кенесов
️️️️
М. Самородов
75'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Б. Байтана
Замена
В. Сорокинс
️️️️
Н. Богдановски
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Х. Севальос
Пас отдал
И. Умаев
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Байтана
Пас отдал
Х. Жан
Желтая карточка
Р. Бригидо
34'
26'
Желтая карточка
Б. Вэтэжелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
28
Брайан Ван Ден Богарт
ЛЗ
8
Мади Хасейн
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
77
Никола Богдановски
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Лука Имнадзе
ПВ
9
Борис Смилянич
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Петров
28
Ван Ден Богарт
8
Хасейн
23
Нижич
77
Богдановски
5
Сабино
10
Бушман
27
Березкин
91
Бригидо
10
Имнадзе
9
Смилянич
3-1-3-3
30
Шацкий
44
Барач
6
Касым
5
Вэтэжелу
5
Струмия
3
Бессмертный
21
Севальос
18
Жан
20
Самородов
77
Ромеро
7
Байтана
77
Богдановски
35
Сорокинс
35
Сорокинс
77
Богдановски
91
Бригидо
20
Бугридзе
20
Бугридзе
91
Бригидо
21
Севальос
4
Уче
4
Уче
21
Севальос
7
Байтана
20
Оразов
20
Оразов
7
Байтана
20
Самородов
80
Кенесов
80
Кенесов
20
Самородов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Игорь Трофимец
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Новости команд
Все
Кызыл-Жар
Актобе
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+