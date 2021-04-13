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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Актобе
Кызыл-Жар - Актобе: обзор матча 13 апреля 2021
Кызыл-Жар
13.04.2021, вторник, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Актобе
66'
В. Каршакевич
90'
Д. Жалмукан
90+4'
Р. Нурмугамет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Актобе
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Нурмугамет
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жалмукан
Замена
R. Chanturia
️️️️
Т. Мульдинов
86'
Замена
Р. Есимов
️️️️
A. Saparov
86'
Замена
В. Гунченко
️️️️
Д. Зорич
80'
75'
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
М. Федин
75'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Ю. Перцух
ГОЛ! 1:0!
В. Каршакевич
66'
66'
Замена
B. Dubajic
️️️️
И. Сергеев
Желтая карточка
О. Мурачев
53'
Желтая карточка
A. Saparov
32'
Желтая карточка
Д. Шмидт
30'
Замена
Э. Батырканов
️️️️
S. Grigalashvili
28'
18'
Желтая карточка
L. Totadze
17'
Желтая карточка
Р. Темирхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Максим Федин
ПВ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
L. Totadze
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Кызыл-Жар
35
Владислав Саенко
ВР
25
Руслан Есимов
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
0
R. Chanturia
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Олег Чернышов
ПВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
0
V. Volkov
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
4-2-2-2
22
Лобанцев
6
Касым
5
Каршакевич
3
Мурачев
15
Шмидт
24
Подио
10
Бушман
7
Мульдинов
18
Зорич
0
0
3-2-2-4
26
Темирхан
9
3
Манучарян
0
88
Перцух
11
Федин
10
Нургалиев
37
Сергеев
0
0
1
7
Мульдинов
0
0
7
Мульдинов
0
25
Есимов
25
Есимов
0
18
Зорич
28
Гунченко
28
Гунченко
18
Зорич
0
9
Батырканов
9
Батырканов
0
11
Федин
73
Жалмукан
73
Жалмукан
11
Федин
88
Перцух
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
88
Перцух
37
Сергеев
0
0
37
Сергеев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
35
Владислав Саенко
ВР
40
Ildar Aitov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
7
Максим Драченко
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
25
Евгений Ситдиков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
0
V. Volkov
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
35
Владислав Саенко
ВР
40
Ildar Aitov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
7
Максим Драченко
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Остались в запасе
25
Евгений Ситдиков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
88
Anton Shurygin
ЦФ
0
V. Volkov
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
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