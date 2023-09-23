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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Актобе
Кызыл-Жар - Актобе: обзор матча 23 сентября 2023
Кызыл-Жар
23.09.2023, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Актобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Актобе
Замена
В. Зябко
️️️️
D. Bulatovic
89'
Замена
M. Shakhmetov
️️️️
П. Подио
89'
87'
Желтая карточка
А. Филипович
83'
Желтая карточка
Т. Рудосельский
68'
Замена
А. Кенесов
️️️️
А. Ньянгбо
68'
Замена
Б. Байтана
️️️️
М. Раичкович
68'
Замена
А. Филипович
️️️️
М. Самородов
58'
Замена
А. Танжариков
️️️️
Е. Кыбырай
Замена
М. Веселинович
️️️️
А. Саулет
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
24
Пабло Подио
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
9
Борис Смилянич
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
10
Младен Веселинович
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
80
Арман Кенесов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
2-1-3-2-2
32
Петров
55
Граф
4
Шадманов
20
Тапалов
24
Подио
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
14
Саулет
89
9
Смилянич
4-1-1-2-2
92
Покатилов
14
Кыбырай
88
Яшин
25
Рудосельский
77
Шомко
5
Струмия
6
Раичкович
89
Чина
7
Ньянгбо
20
Самородов
93
Сантана
89
4
Зябко
4
Зябко
89
14
Саулет
10
Веселинович
10
Веселинович
14
Саулет
24
Подио
16
16
24
Подио
14
Кыбырай
31
Танжариков
31
Танжариков
14
Кыбырай
7
Ньянгбо
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Ньянгбо
6
Раичкович
7
Байтана
7
Байтана
6
Раичкович
20
Самородов
11
Филипович
11
Филипович
20
Самородов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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