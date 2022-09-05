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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кызыл-Жар
Актобе - Кызыл-Жар: обзор матча 05 сентября 2022
Актобе
05.09.2022, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
89'
Ж. Гоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кызыл-Жар
90'
+1
Желтая карточка
Е. Тапалов
90'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
М. Музек
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гоу
89'
Замена
М. Самородов
️️️️
Б. Байтана
88'
78'
Замена
Д. Зорич
️️️️
Т. Мульдинов
70'
Замена
U. Brandao de Souza
️️️️
П. Яковлев
69'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
П. Подио
Замена
Р. Оразов
️️️️
Р. Камболов
65'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
С. Сердеров
65'
50'
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
Ю. Логвиненко
️️️️
А. Зулпа
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
27
Виталий Балашов
АП
89
Чина
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
4-1-1-3-1
92
Покатилов
77
Шомко
6
Касым
23
Эрланов
31
Танжариков
88
Камболов
44
Зулпа
7
Байтана
27
Балашов
89
Чина
28
Сердеров
3-1-3-2-1
22
Лобанцев
5
Каршакевич
77
Музек
4
Гурман
20
Тапалов
88
Мартинс
24
Подио
10
Бушман
91
Яковлев
7
Мульдинов
29
Лобжанидзе
44
Зулпа
27
Логвиненко
27
Логвиненко
44
Зулпа
88
Камболов
20
Оразов
20
Оразов
88
Камболов
7
Байтана
20
Самородов
20
Самородов
7
Байтана
28
Сердеров
22
Гоу
22
Гоу
28
Сердеров
24
Подио
26
Тихоновский
26
Тихоновский
24
Подио
7
Мульдинов
18
Зорич
18
Зорич
7
Мульдинов
91
Яковлев
18
18
91
Яковлев
77
Музек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Музек
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Саша Стаменкович
ВР
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
25
Джоаким Адукор
ОП
15
Alibek Zhardemov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
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