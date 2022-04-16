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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Актобе
Кызыл-Жар - Актобе: обзор матча 16 апреля 2022
Кызыл-Жар
16.04.2022, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
43'
Д. Зорич
82'
У. Видемонт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Актобе
Желтая карточка
Д. Шмидт
84'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Видемонт
71'
Желтая карточка
Р. Камболов
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Е. Козлов
65'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Панюков
64'
Замена
Ж. Мартинс
️️️️
М. Гурман
54'
46'
Замена
М. Самородов
️️️️
Чина
ГОЛ! 1:0!
Д. Зорич
Пас отдал
В. Каршакевич
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Евгений Козлов
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
25
Джоаким Адукор
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
89
Чина
ПВ
6
Алибек Касым
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦФ
31
Адильхан Танжариков
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
1-5
3
Мурачев
12
Коне
11
Панюков
18
Зорич
10
Бушман
24
Подио
1-1-2-2-4
77
Шомко
88
Камболов
25
Адукор
20
Оразов
89
Чина
11
Видемонт
22
Гоу
31
Танжариков
44
Зулпа
6
Касым
11
Панюков
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Панюков
4
Гурман
88
Мартинс
88
Мартинс
4
Гурман
7
Козлов
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
7
Козлов
89
Чина
20
Самородов
20
Самородов
89
Чина
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Актобе
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
92
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
Остались в запасе
92
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Кызыл-Жар - Актобе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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